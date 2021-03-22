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Питерец.ру » Общество » На трассе «Кола» перекроют одну полосу движения в направлении Санкт-Петербурга

На трассе «Кола» перекроют одну полосу движения в направлении Санкт-Петербурга

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19
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На трассе «Кола» перекроют одну полосу движения в направлении Санкт-Петербурга

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на путепроводе через скотопрогон на км 19+946 автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия во Всеволожском районе Ленинградской области будет ограничена пропускная способность.

«В связи с производством работ по ремонту пришовной зоны существующего деформационного шва, в период с 23 по 26 марта 2021 года будет перекрыта одна полоса движения в направлении Санкт‑Петербурга» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении. На период перекрытия одной полосы, по оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Феникс».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть ремонт дорог Всеволожский район
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