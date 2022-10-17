ента новостей

16:55
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность в направлении Мурманска
15:52
В Петербурге мужчина похитил из Парка Интернационалистов телефонный кабель
15:48
Петербуржцы стали победителями международного турнира по каратэ
15:07
Выставка «Внутренний человек»
14:11
В Ленобласти автомобиль "ВАЗ-2106" вылетел в кювет. Водитель погиб
13:54
Разводку Ладожского моста перенесли по погодным условиям
13:22
В Петербурге определили победителя второго этапа конкурса «Народный участковый»
13:20
Александр Бельский: Молодое поколение должно хранить память о павших воинах
13:09
В Петербурге полицейские спасли мужчину от падения из окна седьмого этажа
11:57
При поддержке депутатов решены вопросы 800 мобилизованных петербуржцев
11:21
Большинство петербуржцев и жителей Ленобласти почти не пользуются наличными деньгами
11:07
Предприниматели подготовили свыше 15 предложений по внесению изменений в городские правила благоустройства
10:40
Учителя могут использовать WhatsApp
10:39
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля
10:33
В Петербурге в ходе конфликта мужчине стреляли в спину
10:20
Популярность идей Путина растет
10:19
В центре Петербурга задержан дебошир, стрелявший из аэрозольного пистолета
10:16
В Ленобласти маршрутка столкнулась с автомашиной пожарных
10:08
Старт НХЛ. В центре внимания - Артемий Панарин, бывший игрок питерского СКА
09:47
В Ленобласти столкнулись две легковушки и большегруз
09:29
Уганда объявляет о трехнедельном карантине из-за роста числа случаев лихорадки Эбола
09:27
Дети мобилизованных получат льготы
09:08
В Ленобласти грузовик "Вольво" насмерть сбил пожилую женщину
19:44
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
19:28
В Петербурге задержан 17-летний молодой человек, подозреваемый в обмане пенсионерки
19:18
В Петербурге задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбое
18:28
Выставка «Трактат о женщине женского пола»
18:26
Конкурс «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!!»
18:23
В Ленобласти прошли встречи-концерты для мобилизованных
18:18
В Ленобласти задержаны двое подозреваемых в убийстве мужчины
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность в направлении Мурманска

На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность в направлении Мурманска

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области ограничат пропускную способность в направлении Мурманска

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в период с 18 по 24 октября 2022 года на путепроводе расположенном на 19 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) во Всеволожском районе Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по восстановлению узла крепления деформационного шва с пролётным строением и восстановлением пришовной зоны, на путепроводе через железную дорогу Заневский Пост - Мга будет перекрыта одна полоса движения в направлении Мурманска. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении. На период производства работ останутся свободными для движения две полосы в направлении Санкт-Петербурга и только одна в направлении Мурманска» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Феникс».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-01-2022, 22:15
На трассе «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность
19-04-2022, 09:58
На трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность
26-11-2020, 17:38
На путепроводе на трассе «Кола» ограничили пропускную способность
31-01-2022, 08:55
На «Кола» ограничат пропускную способность
8-10-2021, 15:27
На «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность
10-10-2022, 17:27
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области ограничат пропускную способность

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
103
Сегодня, 14:11
В Ленобласти автомобиль "ВАЗ-2106" вылетел в кювет. Водитель погиб
0
83
Сегодня, 10:16
В Ленобласти маршрутка столкнулась с автомашиной пожарных
0
72
Сегодня, 09:47
В Ленобласти столкнулись две легковушки и большегруз
0
78
Сегодня, 09:08
В Ленобласти грузовик "Вольво" насмерть сбил пожилую женщину
Наверх