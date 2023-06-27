В Ленобласти завершен ремонт двух гидротехнических сооружений

В Гатчинском и Кировском районах завершен ремонт двух гидротехнических сооружений.

Агентство природопользования комитета по природным ресурсам Ленинградской области приводит в надлежащее состояние, инспектирует и ликвидирует, как утратившие хозяйственное значение, заброшенные плотины и малые гидроэлектростанции.

Стартовал ремонт на Белогорской малой гидроэлектростанции в Гатчинском районе. Работы повысят уровень безопасности гидротехнического сооружения (ГТС) и обеспечат регулируемое прохождение паводковых вод.

Всего в 2023 году для повышения эксплуатационной надежности будут проведены работы на шести ГТС. Разрабатываются проекты на капитальный ремонт двух ГТС в Кингисеппском и Всеволожском районах, а также ведется расчет смет по еще четырем ГТС. Кроме того, в государственной экспертизе находятся проекты организации работ по демонтажу трёх ГТС в Выборгском районе.

Всего в оперативном управлении Ленинградской области к концу 2023 года будет 34 гидротехнических сооружения.