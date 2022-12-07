В Красноборском переулке завершился капитальный ремонт наружного освещения. Проезжую часть и тротуары осветили 8 современных светодиодных светильников, размещенных на тросовых растяжках над проезжей частью.

Для надежности работы оборудования проложили новые сети протяженностью 200 метров. Для закрепления самонесущего изолированного провода использованы новые анкерные кронштейны.

Система уличного освещения Красноборского переулка находится в оперативном управлении «Ленсвета» с 1955 года. До капремонта переулок освещали первые экспериментальные светодиодные светильники, ветхие сети требовали замены на новые. С новой системой освещения более четко видны дорожная разметка, знаки, указатели на проезжей части, тротуар.

Территорию Центрального района освещают 40 тысяч светильников. В 2022 году завершены реконструкция и капитальный ремонт освещения в саду Сан-Галли, сквере между 9-й и 10-й Советскими улицами, на Атаманской и Харьковской улицах.