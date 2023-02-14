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Питерец.ру » Культура » Исторические объекты Шлиссельбурга ждет консервация и ремонт

Исторические объекты Шлиссельбурга ждет консервация и ремонт

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21
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Исторические объекты Шлиссельбурга – Петровский канал и бывший жилой дом на улице Жука в этом году ждут консервация и ремонт.

Исторические объекты Шлиссельбурга – Петровский канал и бывший жилой дом на улице Жука в этом году ждут консервация и ремонт.

«На Староладожском канале специалисты планируют расчистить стены от загрязнений и мхов, отремонтировать каменные блоки и установить их на исторические места,  выполнить ремонт металлических и гидротехнических элементов шлюзов. В доме на улице Жука, куда после реставрации переедет музей истории города, мы рассчитываем в этом году отремонтировать фасады, кровлю, водосточную систему и внутренние помещения, системы отопления и электроснабжения, а ветхие не исторические пристройки демонтировать», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. 

Сооружение Ладожского канала началось в 1719 году по указанию императора Петра I для безопасного прохождения судов из Волхова в Неву. 

Двухэтажный дом на улице Жука находится в северной части Шлиссельбурга, где  сохранилась историческая застройка, относящаяся преимущественно к послевоенному времени.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО
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