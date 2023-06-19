В петербургском колледже торжественно открыли «Парту Героя» в честь бойца спецназа Владимира Широкова

Торжественное открытие «Парты Героя» в честь бывшего выпускника Владимир Широкова прошло в колледже электроники и приборостроения, в Красносельском районе Северной столицы. Выпускник профтехучилища № 130 (так ранее называлось это образовательное учреждение), десантник, боец спецподразделения «Тайфун» Владимир Константинович Широков погиб в марте 2000 года на территории Чеченской Республики. Посмертно ему присвоено звание Героя Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие преподаватели, выпускники и учащиеся колледжа, активисты Юнармии, общественники, а также региональный координатор федерального проекта «Единой России» «Новая школа» Наталия Астахова и глава МО Константиновское Татьяна Зыкова.

«Владимир Широков – это человек, который прославил наше образовательное учреждение. Мы с гордостью долгое время носили его имя, и сегодня память о нем сохранилась в нашем музее, есть мемориальная доска. Мы очень много времени проводим с отрядом «Тайфун», есть традиционные мероприятия с ними. В нашем колледже много преподавателей, которые являются офицерами. Они учат, чтобы вы любили свою страну. Нет ничего лучше и краше, чем наша с вами Родина, тот кусочек земли, где мы с вами живем», – сказала на торжественной линейке директор колледжа Галина Воронько.

В октябре 2003 года профессиональному лицею № 130 было присвоено имя Героя России Владимира Широкова. Затем, в августе 2013 года учреждение было преобразовано в Колледж электроники и приборостроения. В нём создали музей двух героев. Помимо Владимира Широкова увековечена память ещё об одном выдающемся выпускнике – Герое Советского Союза Степане Ивановиче Здоровцеве. Летчик-истребитель, защитник неба блокадного Ленинграда геройски погиб в июле 1941 года.

Герою-фронтовику было 24 года, герою контртеррористической операции на Северном Кавказе – 26 лет.

«Уходят лучшие, уходят бесстрашные, уходят очень светлые люди! Здорово, что остается память. Очень правильно, что она увековечена именно в том учебном заведении, где эти ребята учились», – отметила на открытии «Парты Героя» Наталия Астахова.

Ранее, в канун Дня Победы, в школе № 534 Выборгского района Петербурга открыли «Парту Героя» в честь еще одного бойца «Тайфуна», погибшего, как и Владимир Широков, под Комсомольском в марте 2000 года, – Героя России Тимура Галлиевича Сиразетдинова. Школа, в которой герой проучился от первого до выпускного класса, сегодня носит его имя.

Напомним, образовательный проект «Парта Героя», который запустила «Единая Россия» в рамках партпроекта «Новая школа», в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. На школьных партах размещён QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы.