ента новостей

14:52
Нулевая ничья Англии и США запутала ситуацию в группе В и дала хорошие шансы сборной Ирана
14:15
В Ленобласти задержана «домушница», похитившая деньги у пенсионера
14:10
В Ленобласти задержали пьяного угонщика автомобиля «Рендж Ровер»
14:05
В Невском районе задержали дух гадалок, обманувшие пенсионерку
13:26
Задержан злоумышленник, стрелявший в мужчину в ходе дорожного конфликта на КАД
13:23
В Ленобласти росгвардейцы передали форму Героя России школе, которую назовут в его честь
12:56
В Приморском районе молодую женщину задушили проволокой и закопали в мусоре
12:35
На Васильевском острове автомобиль «Спецтранса» сбил подростка
12:29
В Ленобласти "Лада Ларгус" насмерть сбила пенсионера
12:24
Задержаны трое мужчин, подозреваемых в похищении жителя Ленобласти
07:39
Безналичных платежей станет еще больше
07:37
Наружное освещение продолжают улучшать
07:33
Наш газ им не нужен?
18:42
Протяжённость городских веломаршрутов до 2030 года планируется увеличить до 300 километров
18:39
Обновленное музейное пространство «Астрача, 1941» в Бокситогорском районе Ленобласти откроется 2 декабря
18:37
«Открытый город» - победитель проекта «(От)личный Петербург»
18:34
В Мариинском дворце открылся ежегодный Арктический правовой форум
18:32
В центре Петербурга задержали «карманного» вора
18:31
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам более 7,5 миллионов рублей
18:30
В Петроградском районе на Доме В.А. Буксгевдена у одной из двух фигур орлов отлетела голова
18:29
Недостаточное количество спецтехники на дорогах привело к гололеду и ДТП в Санкт-Петербурге 25 ноября
17:47
Виктор Цой и Юрий Каспарян в ДК Связи, 1986 год. Показ видеозаписи концерта
16:30
На выставку-конкурс, посвященную Дню матери, петербуржцы прислали свои семейные снимки
15:27
Каюмов с передачи Шалунова огорчил СКА в овертайме, и «Локомотив» выиграл со счётом 2:1
14:13
В Ленобласти полицейские задержали наркосбытчиков
14:10
В Московском районе поймали подозреваемую в мошенничестве в отношении пожилой женщины
14:05
В Петербурге задержали злоумышленника, ранившего ножом двух мужчин
13:49
По программе «Единой России» и Минпросвещения в 2022 году отремонтировано 1100 школ в 75 регионах
13:39
В Невском районе задержали пару мошенников, обманувших пенсионерку
12:52
Спецназовцы Росгвардии поблагодарили архангельского школьника за помощь участникам СВО
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти росгвардейцы передали форму Героя России школе, которую назовут в его честь

В Ленобласти росгвардейцы передали форму Героя России школе, которую назовут в его честь

0
69
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
В Ленинградской области росгвардейцы передали форму Героя России школе, которую назовут в его честь

В Ленинградской области в 33-й бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии состоялась церемония передачи формы Героя Российской Федерации старшего лейтенанта Геннадия Кичкайло ученикам петербургской школы № 241, которая будет носить его имя.
Школьники познакомились в музее с боевым путём части и особенностями прохождения службы в Росгвардии. Росгвардейцы также передали личные вещи старшего лейтенанта Геннадия Кичкайло в дар школьному музею.
Геннадий Кичкайло родился в Ленинграде в 1972 году и учился в школе № 241. В ходе боев за предгорное село Комсомольское в Чеченской Республике 14 марта 2000 года на подразделение, которым командовал старший лейтенант Геннадий Кичкайло, напала группа боевиков. Противник был в большинстве. Как командир, он оценил ситуацию и приказал своим бойцам отходить, а сам с несколькими солдатами остался прикрывать их.
Небольшой группой они сдерживали действия боевиков и дали время основным силам подразделения отойти и занять удобные для обороны позиции. Но при отходе к своим частям Геннадий Кичкайло попал под гранатометный обстрел и получил множественные ранения. Боевики решили, что он, будучи раненым, уже не будет сопротивляться и попытались захватить офицера в плен, но как только они приблизились, он взорвал себя и их гранатой. Указом Президента Российской Федерации за совершение геройского подвига старшему лейтенанту Геннадию Анатольевичу Кичкайло посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-12-2021, 18:00
Петербургской школе будет присвоено имя Героя России Геннадия Кичкайло
25-03-2022, 11:59
В Петербурге росгвардейцы встретились с матерями и вдовами погибших боевых товарищей
14-01-2022, 12:09
Военнослужащие приняли присягу в 33-й бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии
25-07-2021, 14:55
Военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии обеспечили правопорядок в ходе празднования Дня ВМФ
1-04-2022, 14:03
В Санкт-Петербурге росгвардейцы приступили к подготовке к военному параду
11-07-2022, 14:22
В Ленобласти определили лучших специалистов-кинологов Северо-Западного округа Росгвардии

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
98
Сегодня, 12:35
На Васильевском острове автомобиль «Спецтранса» сбил подростка
0
114
Сегодня, 12:29
В Ленобласти "Лада Ларгус" насмерть сбила пенсионера
0
279
23-11-2022, 12:51
В Шушарах грузовик вылетел в кювет и врезался в дерево, водитель погиб
0
269
23-11-2022, 11:05
В Ленобласти столкнулись большегрус и легковушка, пострадали трое
Наверх