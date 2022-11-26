В Ленобласти росгвардейцы передали форму Героя России школе, которую назовут в его честь

В Ленинградской области в 33-й бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии состоялась церемония передачи формы Героя Российской Федерации старшего лейтенанта Геннадия Кичкайло ученикам петербургской школы № 241, которая будет носить его имя.

Школьники познакомились в музее с боевым путём части и особенностями прохождения службы в Росгвардии. Росгвардейцы также передали личные вещи старшего лейтенанта Геннадия Кичкайло в дар школьному музею.

Геннадий Кичкайло родился в Ленинграде в 1972 году и учился в школе № 241. В ходе боев за предгорное село Комсомольское в Чеченской Республике 14 марта 2000 года на подразделение, которым командовал старший лейтенант Геннадий Кичкайло, напала группа боевиков. Противник был в большинстве. Как командир, он оценил ситуацию и приказал своим бойцам отходить, а сам с несколькими солдатами остался прикрывать их.

Небольшой группой они сдерживали действия боевиков и дали время основным силам подразделения отойти и занять удобные для обороны позиции. Но при отходе к своим частям Геннадий Кичкайло попал под гранатометный обстрел и получил множественные ранения. Боевики решили, что он, будучи раненым, уже не будет сопротивляться и попытались захватить офицера в плен, но как только они приблизились, он взорвал себя и их гранатой. Указом Президента Российской Федерации за совершение геройского подвига старшему лейтенанту Геннадию Анатольевичу Кичкайло посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.