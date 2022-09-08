В Петербурге открыли сквер Евгения Зиничева

В Московском районе Петербурга открыли сквер, посвященный памяти Евгения Зиничева. Глава российского МЧС трагически погиб 8 сентября 2021 года, спасая человека. Посмертно он был удостоен звания Героя Российской Федерации.Сегодня в церемонии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Губернатор Александр Беглов, глава МЧС России Александр Куренков, близкие и друзья Евгения Зиничева.

– Вот уже год с нами нет Евгения Николаевича Зиничева. Это наш земляк, который показал пример истинного служения Родине и людям. Когда мы набираем 01, мы ждем, что первыми к нам на помощь придут именно сотрудники МЧС. Человек, который возглавлял это министерство, своими поступками, своей жизненной позицией доказал, что это именно так. Для нас – всех жителей Петербурга, для подрастающего поколения, он всегда будет являться примером. Это настоящий герой нашего времени. Уверен, что все земляки будут его помнить. Звание Героя присвоено Евгению Николаевичу посмертно. Так была оценена вся его жизнь, которая прошла вместе с нашим городом и всей страной, – сказал Александр Бельский.

Губернатор Александр Беглов отметил, что Евгений Зиничев вырос на выдающихся примерах защитников осажденного Ленинграда. По роковому стечению обстоятельств город именно сегодня вспоминает трагическую дату установления блокады. Губернатор подчеркнул, что Петербург, воспитавший еще одного настоящего героя, никогда не забудет своего земляка.

– Он обладал нашим ленинградским, петербургским характером. Это стойкость, это мужество и героизм, – отметил он.

Глава МЧС РФ Александр Куренков отметил большой вклад Евгения Зиничева в обеспечение безопасности России и развитие непосредственно министерства по чрезвычайным ситуациям.

– Его отличали внимательное и отзывчивое отношение к людям, готовность в любой момент прийти им на помощь, – подчеркнул министр.

Евгений Николаевич Зиничев родился в Ленинграде и долго жил в Московском районе. С 1987 по 2015 год он служил в органах государственной безопасности СССР, а затем и России. Более полутора лет возглавлял Калининградскую область. В мае 2018 года назначен Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Трагически погиб на плато Путорана. Во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, он пытался спасти человека.

Неподалеку от мемориального сквера находится Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, которому в апреле этого года также было присвоено имя Героя Российской Федерации генерала армии Е. Н. Зиничева.