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Питерец.ру » Общество » Петербургской школе будет присвоено имя Героя России Геннадия Кичкайло

Петербургской школе будет присвоено имя Героя России Геннадия Кичкайло

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Петербургской школе будет присвоено имя Героя России Геннадия Кичкайло, погибшего в Чечне

В Санкт-Петербурге школе № 241 будет присвоено имя военнослужащего 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии Героя Российской Федерации старшего лейтенанта Геннадия Кичкайло, погибшего во время боевых действий на территории Чеченской Республики.
Геннадий Кичкайло родился в Ленинграде в 1972 году и учился в этой школе. В ходе боев за предгорное село Комсомольское в Чеченской Республике 14 марта 2000 года на подразделение, которым командовал старший лейтенант Геннадий Кичкайло, напала группа боевиков. Противник был в большинстве. Как командир, он оценил ситуацию и приказал своим бойцам отходить, а сам с несколькими солдатами остался прикрывать их. Небольшой группой они сдерживали действия боевиков и дали время основным силам подразделения отойти и занять удобные для обороны позиции. Но при отходе к своим частям Геннадий Кичкайло попал под гранатометный обстрел и получил множественные ранения. Боевики решили, что он, будучи раненым, уже не будет сопротивляться и попытались захватить офицера в плен, но как только они приблизились, он взорвал себя и их гранатой.
Указом Президента Российской Федерации за совершение геройского подвига старшему лейтенанту Геннадию Анатольевичу Кичкайло посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. 

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