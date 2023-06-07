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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти ремонтирует дорогу к Невскому пятачку

В Ленобласти ремонтирует дорогу к Невскому пятачку

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Доехать до одного из главных мемориалов Великой Отечественной войны станет комфортнее

Доехать до одного из главных мемориалов Великой Отечественной войны станет комфортнее: стартовал ремонт трассы Санкт-Петербург — Кировск в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожники выборочно обновят участок от Невского Пятачка через Павлово-на-Неве и Отрадное до границы с Санкт-Петербургом. Общая протяжённость работ составляет порядка 13 километров. Ремонт начался с очистки полосы отвода трассы рядом с мемориальным комплексом «Невский пятачок». В процессе ремонта будет уложен новый асфальт, укреплены обочины и поставлены новые знаки. 

Работы здесь выполняются досрочно: ремонт был запланирован только на следующий год, однако «Ленавтодор» и подрядная организация достигли соглашения обновить трассу раньше. 

За последние два года региональная сеть дорог Кировского района была серьезно модернизирована. По дорожному нацпроекту продолжается строительство нового моста через реку Мойка между Кировском и Павлово-на-Неве, новый услышь уложен на подъезде к Шлиссельбургу, а также между Мгой и деревней Муя на дороге Павлово — Луга. 

Невский пятачок — символ народной стойкости и отваги в годы Великой Отечественной войны: на протяжении полутора лет до весны 1943 года наши войска держали на этом плацдарме оборону против значительно превосходящих сил нацистских захватчиков.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО
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