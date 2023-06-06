В Ленобласти стартовал ремонт дороги к Первомайскому

Участок региональной трассы Ушково — Гравийное от федеральной трассы «Скандинавия» на Первомайское и Ольшаники обновляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Протяжённость ремонта составляет порядка 10 километров. Сейчас дорожники приступили к очистке полосы отвода, после этого начнётся замена труб под трассой и снятие изношенного асфальта. На время проведения ремонта местами будет вводиться реверсивное движение, поэтому «Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными, соблюдать требования временных знаков и контролировать скорость.

Обновление дороги выполняется по просьбам жителей: интенсивность движения машин здесь за последние несколько лет серьезно возросла, а также добавился серьёзный трафик большегрузов. Дорога позволяет выезжать из Первомайского в сторону Выборга или Санкт-Петербурга. После завершения ремонта здесь будет новое покрытие, укреплённые обочины, новые знаки и разметка.

Подробная информация о ходе работ будет размещаться в дорожном телеграм-канале — https://t.me/dorogi_47.

Это уже третий большой дорожный ремонт на сети областных магистралей в Выборгском районе по дорожному нацпроекту в этом году: продолжается обновление дороги Рощино — Сосновая Поляна и завершен ремонт участка Молодежного шоссе у посёлка Сопки.