Более 9 тысяч детей отдыхают в оздоровительных лагерях Ленобласти в новогодние каникулы

Более 9 тысяч детей отдыхают в 34 детских оздоровительных лагерях Ленинградской области в новогодние каникулы.

В каждом лагере – своя насыщенная программа. Так, в детском оздоровительно-образовательном центре «Маяк» проходит зимняя смена под названием «Однажды в сказке». Для ребят организованы зимние забавы, конкурс видеороликов, интеллектуальные игры и многое другое.

А участники зимней смены лагеря «Россонь» погрузились в невероятные приключения Россоньского Деда Мороза. Также новогодние каникулы дети проводят в центре оздоровления и отдыха «Березники», где катаются на ватрушках и лыжах, участвуют в играх, конкурсах и квестах.

Зимние смены продлятся до 8 января 2023 года.