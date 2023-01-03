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Питерец.ру » Общество » Более 9 тысяч детей отдыхают в оздоровительных лагерях Ленобласти в новогодние каникулы

Более 9 тысяч детей отдыхают в оздоровительных лагерях Ленобласти в новогодние каникулы

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31
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Более 9 тысяч детей отдыхают в 34 детских оздоровительных лагерях Ленинградской области в новогодние каникулы.

Более 9 тысяч детей отдыхают в 34 детских оздоровительных лагерях Ленинградской области в новогодние каникулы.

В каждом лагере – своя насыщенная программа. Так, в детском оздоровительно-образовательном центре «Маяк» проходит зимняя смена под названием «Однажды в сказке». Для ребят организованы зимние забавы, конкурс видеороликов, интеллектуальные игры и многое другое.

А участники зимней смены лагеря «Россонь» погрузились в невероятные приключения Россоньского Деда Мороза. Также новогодние каникулы дети проводят в центре оздоровления и отдыха «Березники», где катаются на ватрушках и лыжах, участвуют в играх, конкурсах и квестах.

Зимние смены продлятся до 8 января 2023 года.

Источник: Администрация Ленобласти
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