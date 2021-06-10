Подразделения вневедомственной охраны Северо-Западного округа Росгвардии в ходе стартовавшего сезона детского оздоровительного отдыха обеспечивают безопасность мест размещения лагерей в 11 регионах страны.
Завершено оборудование более 1,1 детских лагерей тревожными кнопками с выходом на централизованные пульты. Также скорректированы маршруты патрулирования экипажей так, что еще более 950 детских лагерей стали находиться в ближайшей зоне реагирования.
Кроме того, проведены тренировки с группами быстрого реагирования, в ходе которых отработаны временные нормативы прибытия после получения сигнала с охраняемого объекта.
Северо-Западный округ Росгвардии взял под охрану более 1,1 тыс. детских лагерей
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Опубликовал: Вадик Котов
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Северо-Западный округ Росгвардии взял под охрану более 1,1 тыс. детских лагерей
Подразделения вневедомственной охраны Северо-Западного округа Росгвардии в ходе стартовавшего сезона детского оздоровительного отдыха обеспечивают безопасность мест размещения лагерей в 11 регионах страны.
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