Северо-Западный округ Росгвардии взял под охрану более 1,1 тыс. детских лагерей

Подразделения вневедомственной охраны Северо-Западного округа Росгвардии в ходе стартовавшего сезона детского оздоровительного отдыха обеспечивают безопасность мест размещения лагерей в 11 регионах страны.

Завершено оборудование более 1,1 детских лагерей тревожными кнопками с выходом на централизованные пульты. Также скорректированы маршруты патрулирования экипажей так, что еще более 950 детских лагерей стали находиться в ближайшей зоне реагирования.

Кроме того, проведены тренировки с группами быстрого реагирования, в ходе которых отработаны временные нормативы прибытия после получения сигнала с охраняемого объекта.