В Петербурге проведут марафон для женщин из семей участников СВО к 8 Марта

Петербургские единороссы присоединятся ко Всероссийскому марафону «Для милых женщин», приуроченному к празднованию Международного женского дня. Акция, инициированная сторонниками партии, пройдет с 6 по 10 марта по всей стране. В течение праздничной недели актив «Единой России» организует досуговые мероприятия для женщин – праздничные концерты, различные семинары и лекции, а также посещения специалистов индустрии красоты. Активисты вместе с депутатами всех уровней, поздравят женщин, в том числе – пенсионерок, многодетных матерей, а также женскую половину семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В Петербурге мероприятия пройдут почти во всех районах города.

Для жен мобилизованных и многодетных семей Курортного района сторонники партии организуют праздничное чаепитие и концертную программу с выступлением местных артистов. Для детей подготовили игровую программу и памятные подарки, а мамам вручат цветы. Праздничные концерты для семей мобилизованных также пройдут и в других районах города.

В Колпинском районе студенты-парикмахеры, а также опытные мастера из преподавательского состава Ижорского колледжа сделают бесплатные стрижки и уложат волосы малообеспеченным пенсионеркам. Парикмахерские услуги на базе Ижорского колледжа будут доступны четыре дня.

Сделать профессиональные фотографии смогут жительницы Невского района, для них и их детей в библиотеке № 1 им. Н.К. Крупской «Переплёт» будет организована бесплатная фотосессия. Опыт совсем не важен, почувствовать себя фотомоделью сможет каждая.

В Красногвардейском районе на базе Центра развития детей и взрослых «ТУЯ» для петербурженок пройдет семинар-практикум «Пробуждение и развитие женственности. Стиль, психоцвет, ощущения». В ходе занятия петербурженкам расскажут, как определить цветотип и подобрать индивидуальные палитры.

Подопечным дома-интерната для престарелых и инвалидов Петродворцового района сторонники и активисты «Единой России» организуют музыкально-театрализованное представление «Для милых женщин».

Международный женский день 8 Марта ежегодно широко отмечается в нашей стране вот уже более ста лет. В преддверии праздника в Северной столице пройдут тематические концерты, выставки, спектакли, шоу-программы, чествования женщин в трудовых коллективах и другие праздничные мероприятия, в которых примут участие тысячи петербурженок.