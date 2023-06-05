Для школьников из Мариуполя открылась смена в петербургском лагере «Дружных»

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок и Юрий Гладунов встретили школьников из Мариуполя, которые отдохнут в первую смену в лагере «Дружных». Парламентарии приветствовали ребят на железнодорожной станции Зеленогорска.

– Мариупольские школьники в сопровождении педагогов будут жить в лагере, чтобы хорошо отдыхать, набраться сил и получить новые полезные знания. Для ребят будут проводиться различные творческие занятия, спортивные соревнования, квесты, образовательные программы, а также интересные экскурсии – в Петергоф, Кронштадт, Петропавловскую крепость, по многим знаковым для Северной столицы туристическим местам, – рассказал Юрий Гладунов.

В первой смене в лагере отдохнут порядка 400 юных жителей Мариуполя. Она продлится до 17 июня. Тема смены – «Инженерные каникулы Инициативных Творческих Школьников». Вместе со школьниками новые знания получат и мариупольские педагоги, сопровождающие детей. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования проведёт для них серию семинаров на тему «Школьное образование в России: современное состояние и перспективы развития».

Планируется, что в этом году в лагере «Дружных» отдохнут около 2 тысяч детей и 100 сопровождающих их взрослых из Мариуполя.