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Питерец.ру » Общество » Петербург поможет жителям Белгородской области

Петербург поможет жителям Белгородской области

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Опубликовал: Вадик Котов
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Единая Россия
Первая партия гуманитарной помощи формируется на площадке региональной общественной приёмной «Единой России»

Регионы страны уже передали на Белгородчину первые 40 тонн продуктов, детского питания, предметов первой необходимости и бытовой химии. В ближайшие сутки поступит ещё порядка 100 тонн гуманитарной помощи, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» на ВКС с региональными отделениями партии 6 июня, после посещения распределительного гуманитарного центра в Белгороде. Фуры со всем необходимым для жителей региона уже направили Москва и Московская область, Владимирская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Тамбовская области, а также Республика Татарстан.

«Ситуация остаётся сложной, разовой помощью мы не ограничимся. Тех, кто переехал к родственникам, необходимо обеспечить всем необходимым. Сегодня общались с жителями прифронтовых районов, нужно буквально всё. Одежда, постельные принадлежности, бытовая химия. Список самого необходимого формируется», – сказал Андрей Турчак.

Секретарь Белгородского отделения «Единой России», губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тысяч человек. В ПВР находятся более 8 тысяч, большая часть жителей переехала к родственникам.

Андрей Турчак подчеркнул, что жители Белгородской области могут обратиться со своими просьбами в отделения партии и общественные приемные во всех регионах. «Единая Россия» станет «точкой входа», куда можно просто прийти, оставить заявку, сформулировать, что необходимо. И отделения партии окажут необходимую помощь», – отметил он.

Ответственным за координацию работы по помощи жителям Белгородской области по линии «Единой России» будет депутат Госдумы Артём Туров. 

«Мы обязательно подключимся. В Санкт-Петербурге налажена работа по сбору гуманитарной помощи, как для наших защитников, так и для новых территорий. Поэтому мы уже формируем партию гуманитарной помощи, и как только получим от белгородских коллег список того, что там действительно необходимо, то дополним всем недостающим и отправим груз», – прокомментировала руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Елена Киселева.
Источник: Единая Россия
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