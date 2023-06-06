Петербург поможет жителям Белгородской области

Регионы страны уже передали на Белгородчину первые 40 тонн продуктов, детского питания, предметов первой необходимости и бытовой химии. В ближайшие сутки поступит ещё порядка 100 тонн гуманитарной помощи, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» на ВКС с региональными отделениями партии 6 июня, после посещения распределительного гуманитарного центра в Белгороде. Фуры со всем необходимым для жителей региона уже направили Москва и Московская область, Владимирская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Тамбовская области, а также Республика Татарстан.
Секретарь Белгородского отделения «Единой России», губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тысяч человек. В ПВР находятся более 8 тысяч, большая часть жителей переехала к родственникам.
Андрей Турчак подчеркнул, что жители Белгородской области могут обратиться со своими просьбами в отделения партии и общественные приемные во всех регионах. «Единая Россия» станет «точкой входа», куда можно просто прийти, оставить заявку, сформулировать, что необходимо. И отделения партии окажут необходимую помощь», – отметил он.
Ответственным за координацию работы по помощи жителям Белгородской области по линии «Единой России» будет депутат Госдумы Артём Туров.