Единороссы Невского района передали в Мариуполь тонну сахара и тонну муки

Сегодня из Невского района Северной столицы в Мариуполь отправлена очередная партия груза помощи – тонна сахарного песка и тонна муки. Такая поддержка донбассовцам оказана по инициативе генерального директора АО «Карат Плюс» Андрея Теребина. Акционерное общество решило присоединиться к общему делу помощи городу-побратиму и в преддверии Международного женского дня поделилось с мариупольцами основными для любой выпечки продуктами.

Передачу груза в Донецкую Народную Республику организовала «Единая Россия».

«Выражаю глубокое уважение и признательность всем причастным!Поддержка наших ребят – это наша главная задача, и гуманитарная помощь – это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь землякам!» – прокомментировал на своей странице ВКонтакте депутат «Единой России» в Заксобрании города Антон Рудаков.

Муниципальное образование МО № 54 ранее в феврале уже передало на Донбасс около полутонны гуманитарных грузов различного назначения – продукты длительного срока хранения, медицинские изделия и теплые вещи. Груз помощи собирали жители муниципалитета, представители бизнеса, активисты и сторонники «Единой России». Секретарь Невского районного отделения «Единой России» Анна Дрозд поблагодарила всех участников сбора гуманитарки.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 17 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы. На Донбассе и новых территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России».