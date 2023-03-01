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Питерец.ру » Общество » Единороссы Невского района передали в Мариуполь тонну сахара и тонну муки

Единороссы Невского района передали в Мариуполь тонну сахара и тонну муки

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Груз помощи для города-побратима собрало городское муниципальное образование МО № 54

Сегодня из Невского района Северной столицы в Мариуполь отправлена очередная партия груза помощи – тонна сахарного песка и тонна муки. Такая поддержка донбассовцам оказана по инициативе генерального директора АО «Карат Плюс» Андрея Теребина. Акционерное общество решило присоединиться к общему делу помощи городу-побратиму и в преддверии Международного женского дня поделилось с мариупольцами основными для любой выпечки продуктами.  

Передачу груза в Донецкую Народную Республику организовала «Единая Россия». 

«Выражаю глубокое уважение и признательность всем причастным!Поддержка наших ребят – это наша главная задача, и гуманитарная помощь – это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь землякам!» – прокомментировал на своей странице ВКонтакте депутат «Единой России» в Заксобрании города Антон Рудаков.

Муниципальное образование МО № 54 ранее в феврале уже передало на Донбасс около полутонны гуманитарных грузов различного назначения – продукты длительного срока хранения, медицинские изделия и теплые вещи. Груз помощи собирали жители муниципалитета, представители бизнеса, активисты и сторонники «Единой России». Секретарь Невского районного отделения «Единой России» Анна Дрозд поблагодарила всех участников сбора гуманитарки.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 17 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы.  На Донбассе и новых территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 

Источник: Единая Россия
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