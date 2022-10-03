В Западном военном округе организована «Горячая линия» по вопросам частичной мобилизации граждан

Для разрешения проблемных вопросов и оперативного доведения информации гражданам о ходе частичной мобилизации в зоне ответственности Западного военного округа организована круглосуточная «Горячая линия».

Телефоны для справочной информации – 8-812-494-29-60; 8-812-494-26-13; 8-812-494-27-56.

В Западный военный округ входят следующие субъекты Российской Федерации: г. Санкт-Петербург, г. Москва, Ленинградская, Московская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и Республика Карелия.