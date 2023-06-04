Православные Петербурга отмечают праздник Святой Троицы

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поздравил православных христиан города с праздником Святой Троицы:

«Дорогие друзья!

Сегодня мы отмечаем один из главных христианских праздников, который принято считать днём рождения нашей Церкви. Именно на пятидесятый день после Пасхи, согласно вероучению, людям была явлена третья ипостась Господа – Святой Дух. С этого момента отсчитывается распространение христианства по всему миру.

В день Святой Троицы православные ещё раз задумываются о сути заповедей, дарованных людям Господом, радуются обновлению человечества с приходом Спасителя и с душевной теплотой вспоминают о своих родных и близких. Зелень, которой украшают на Троицу храмы – символ животворящей силы Святого Духа.

От всей души желаю вам в этот прекрасный день крепкого здоровья и семейного тепла, удачи и благополучия. Пусть души будут наполнены верой, мысли – добром, а сердца – любовью и радостью!»