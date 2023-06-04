ента новостей

12:54
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет, пострадали двое человек
11:45
Из Петербурга в Ленобласть теперь летает «Пушкинская Ласточка»
11:40
В Невском районе иномарка сбила 16-летнего парня на самокате
11:32
В Петербурге у Лахта-центра произошла массовая драка мигрантов
11:16
В Шушарах мужчина после застолья с дамой потерял сознание от удара по голове бутылкой и лишился мобильного телефона
11:09
В Петербурге задержали стрелков, которые развлекались стрельбой по бутылкам из пневматитки возле школы
11:06
В Петергофе пенсионер отдал мошенникам более 5 млн рублей
10:03
Православные Петербурга отмечают праздник Святой Троицы
00:04
Ректор СПбГУ Николай Кропачев своим приказом уволил из университета оскандалившегося доцента-историка Михаила Белоусова
20:24
«Зенит» выиграл у «Факела» благодаря голу Мантуана в заключительном туре чемпионата РПЛ, а ЦСКА завоевал серебро, оттеснив на третье место «Спартак»
18:58
В Ленобласти «ВАЗ» лоб в лоб столкнулся с иномаркой, пострадали оба водителя
18:48
Пригожин: Мы за то, чтобы солдаты и офицеры армии могли с достоинством выполнять свою задачу по обороне страны
16:04
Бывшие хоккеисты СКА Андрей Кузьменко («Ванкувер») и Александр Барабанов («Сан-Хосе») вошли в число НХЛовцев с лучшими контрактами для своих клубов
14:32
Артём Зубрицкий уверенно выиграл Мемориал В. И. Карасёва, набрав 8,5 очков из 9, а шахматная стримерша Дарья Хохлова дважды проиграла на финише
13:53
В Ленобласти произошло столкновение легкового и грузового автомобилей и автобуса, водитель легковушки погиб
11:45
Под Лугой ссора соседей закончилась поножовщиной
11:11
В Петербурге водитель «Мерседеса» погиб при столкновении с «Вольво»
10:57
В Петербурге задержали угонщига и вернули похищенный «Мерседес»
10:24
В центре Петербурга ограбили жителя Москвы
10:20
Во Фрунзенском районе грузовик протаранил около десятка автомобилей, пострадало семь человек
09:17
Второй Слет юнармейских отрядов «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» пройдёт в Санкт-Петербурге
01:05
Трипл-дабл и «+51» полезности Николы Йокича из «Денвер Наггетс» в первом матче финала НБА: «Майами» сдался ещё в третьей четверти
20:16
Андрей Рублёв вылетел с «Ролан Гаррос» - 2023, проиграв теннисисту из Италии, а Карен Хачанов вышел в 1/8
18:09
В Сосново лоб в лоб столкнулись фургон и легковушка, пострадала женщина
15:42
В Ленобласти впервые прошел слет учителей географии
15:34
В Петербурге Молодёжный парламент разработает законодательные инициативы по адаптации иностранных студентов
15:24
В Петербурге сад Мариинского дворца открывает сезон
15:17
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о важности лидеров мнений для сплочения граждан в обороне границ страны
15:02
В Петербурге задержаны подозреваеме в аферах в сфере недвижимости
14:53
Президент СБР Виктор Майгуров против Дмитрия Губерниева – очередной скандал в российском биатлоне: дело в деньгах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Православные Петербурга отмечают праздник Святой Троицы

Православные Петербурга отмечают праздник Святой Троицы

0
56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поздравил православных христиан города с праздником Святой Троицы

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поздравил православных христиан города с праздником Святой Троицы:

«Дорогие друзья!

Сегодня мы отмечаем один из главных христианских праздников, который принято считать днём рождения нашей Церкви. Именно на пятидесятый день после Пасхи, согласно вероучению, людям была явлена третья ипостась Господа – Святой Дух. С этого момента отсчитывается распространение христианства по всему миру.

В день Святой Троицы православные ещё раз задумываются о сути заповедей, дарованных людям Господом, радуются обновлению человечества с приходом Спасителя и с душевной теплотой вспоминают о своих родных и близких. Зелень, которой украшают на Троицу храмы – символ животворящей силы Святого Духа.

От всей души желаю вам в этот прекрасный день крепкого здоровья и семейного тепла, удачи и благополучия. Пусть души будут наполнены верой, мысли – добром, а сердца – любовью и радостью!»

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-06-2020, 09:40
Праздник в честь Святого Духа
13-06-2022, 08:30
Поздравил с Троицей
6-02-2023, 14:25
В храмах прошли литургии в память о святой Ксении Петербургской
16-09-2022, 17:23
Александр Бельский поздравил мариупольцев с Днем города
12-09-2022, 14:35
Александр Бельский принял участие в праздничных мероприятиях в честь Дня перенесения мощей Александра Невского
9-12-2022, 14:16
Беглов и Бельский посетили церемонию, посвященную Дню святого Георгия

Происшествия на дорогах

0
2
Сегодня, 12:54
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет, пострадали двое человек
0
66
Сегодня, 11:40
В Невском районе иномарка сбила 16-летнего парня на самокате
0
118
Вчера, 18:58
В Ленобласти «ВАЗ» лоб в лоб столкнулся с иномаркой, пострадали оба водителя
0
134
Вчера, 13:53
В Ленобласти произошло столкновение легкового и грузового автомобилей и автобуса, водитель легковушки погиб
Наверх