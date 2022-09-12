Александр Бельский принял участие в праздничных мероприятиях в честь Дня  перенесения мощей Александра Невского

В Петербурге отмечается День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского – День Ништадтского мира. В праздничных мероприятиях приняли участие Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, депутаты городского парламента Павел Крупник и Александр Ржаненков.

По Невскому проспекту от Казанского собора до Александро-Невской Лавры прошел крестный ход. После торжественного молебна к собравшимся обратились Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, спикер Александр Бельский и вице-губернатор Борис Пиотровский.

– Сегодня огромный праздник для всего православного мира, а не только для нашего города, хранителем которого является святой благоверный князь Александр Невский. Всей своей жизнью он показал, что такое подлинное служение Отечеству. Дипломат, воин, прославивший землю Невскую, человек с непоколебимой силой духа, равных которому в мировой истории найдется совсем немного. Сердечно поздравляю всех с праздником! – сказал Александр Бельский.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отметил, что празднование, в котором приняли участие тысячи горожан, стало символом объединения православного Санкт-Петербурга.

– Для государственных мужей святой князь – пример мудрого и дальновидного правителя, блестящий дипломат, который в трудный час принял верное решение для сохранения своей страны. Для военнослужащих ратный подвиг Александра Невского – это пример выдающегося полководческого таланта, как храбрости и мужества на поле брани, так и миротворчества, стремления решать конфликты не только силой оружия, но и убеждающим словом. Для молодых людей жизнь благоверного князя – пример того, как можно использовать еще не истраченные силы, энергию и таланты для пользы Отечества. Для всех нас святой Александр – пример беззаветной преданности России и Богу, – сказал владыка.

Вице-губернатор Борис Пиотровский в свою очередь подчеркнул важность сохранения традиций в Петербурге и пообещал, что в этом году на объектах Александро-Невской Лавры будут продолжены масштабные реставрационные работы, начатые в год 800-летия со дня рождения святого князя.

Отметим, Александр Невский считается небесным покровителем Петербурга. Перенесение мощей великого князя в Троицкий монастырь Петербурга состоялось 12 сентября 1724 года. Сейчас небольшая частица мощей хранится в ковчеге в Троицком соборе Александро-Невской Лавры. Также здесь хранится одна из чтимых икон святого князя.