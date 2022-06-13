Поздравил с Троицей

«Питерец.ру» сообщает, что накануне губернатор Беглов поздравил христиан с Троицей. Это один из важнейших праздников для православных верующих. Градоначальник заметил, что в этом году День России и Троицу отмечают вместе.

Александр Дмитриевич увидел в этом некий символизм. По словам Беглова, сегодня в стране наблюдается подъем единства и духовности. Еще люди начинают верить в стабильное будущее.

Троица – один из важнейших праздников христиан. В этот день родилась церковь Христова. Вчера его отмечали православные и некоторые протестанты, особенно общины, находящиеся на территории России. В протестантском мире праздник Троицы иногда называют Пятидесятницей. Однако суть от этого не меняется.