В храмах прошли литургии в память о святой Ксении Петербургской

Сегодня православные отмечают День памяти святой Ксении Петербургской – покровительницы города на Неве. В Храме Смоленской иконы Божьей Матери на Васильевском острове прошла служба, в которой приняли участие спикер парламента Александр Бельский и депутаты Законодательного Собрания. Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

— Отношение верующих к Ксении Петербургской — особенное. К её могиле на Смоленском кладбище приходят сотни людей. Одна из самых почитаемых святых, ангел нашего города и хранительница семейных уз. Пример великого смирения и любви к ближнему. Пусть её помощь и молитвы всегда будут с нами, — отметил Александр Бельский.

Литургии в Храме Смоленской иконы Божьей Матери в честь Ксении Петербургской проходят с 1988 года, когда блаженная была причислена к лику святых.