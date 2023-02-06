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Питерец.ру » Общество » В храмах прошли литургии в память о святой Ксении Петербургской

В храмах прошли литургии в память о святой Ксении Петербургской

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В храмах прошли литургии в память о святой Ксении Петербургской

Сегодня православные отмечают День памяти святой Ксении Петербургской – покровительницы города на Неве. В Храме Смоленской иконы Божьей Матери на Васильевском острове прошла служба, в которой приняли участие спикер парламента Александр Бельский и депутаты Законодательного Собрания. Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

— Отношение верующих к Ксении Петербургской — особенное. К её могиле на Смоленском кладбище приходят сотни людей. Одна из самых почитаемых святых, ангел нашего города и хранительница семейных уз. Пример великого смирения и любви к ближнему. Пусть её помощь и молитвы всегда будут с нами, — отметил Александр Бельский.

Литургии в Храме Смоленской иконы Божьей Матери в честь Ксении Петербургской проходят с 1988 года, когда блаженная была причислена к лику святых.

Источник: ЗАКС
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