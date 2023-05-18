"Билет в будущее" помогает детям с ОВЗ выбрать профессию

С 15 по 23 мая в Санкт-Петербурге проходит VIII Региональный чемпионат «Абилимпикс» - соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Школьники Петербурга принимают активное участие как в соревнованиях, так и в профориентационной программе Чемпионата, а наставники и педагоги в деловой части Чемпионата обсуждают пути успешной самореализации людей с инвалидностью.

Так, 16 мая на базе СПб ГБПОУ «Охтинский колледж», базовой профессиональной образовательной организации по инклюзивному образованию, состоялся семинар «Построение карьеры инвалида: трудности и пути решения». В работе семинара приняла участие начальник отдела профориентационной работы ГБНОУ ЦОПП СПб, руководитель проекта «Билет в будущее» в Санкт-Петербурге Анна Войнова.

Анна Владимировна познакомила с особенностями организации профориентационной работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в школе.

«Школьники с особенностями здоровья принимают активное участие в профориентационных мероприятиях. Это прежде всего федеральный проект по ранней профориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее». Мы ведем активную работу с нашими партнерами по организации профпроб и мастер-классов для ребят с особенностями здоровья. Кроме этого, ЦОПП проводит фестиваль профессий «Город мастеров», конкурс по технологии «Юный мастер», олимпиаду по профориентации, конкурс презентаций «Многогранник профессий» и другие мероприятия для ребят с ОВЗ. Очень важно, чтобы каждый выпускник школы нашел свое дело, свою профессию, мог приносить пользу обществу и чувствовать свою значимость. Надеемся, что наши мероприятия профориентационного выбора помогут ребятам выбрать свой профессиональный путь!», - отметила Анна Владимировна.