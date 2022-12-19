В Петербурге подвели итоги проекта "Билет в будущее - 2022"

Организаторы проекта «Билет в будущее» подвели итоги уходящего года и убедились, что проект продолжает набирать обороты! 452 педагога из 460 школ Санкт-Петербурга приняли активное участие в проекте ранней профориентации, а еще более 200 педагогов прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Организационно-методическое обеспечение профориентационной деятельности педагога-навигатора в рамках реализации Всероссийского проекта «Билет в будущее».

На онлайн-платформе bvbinfo.ru зарегистрировано более 24 тысяч обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга. В рамках проекта проведено 1678 профориентационных уроков для почти 17 тысяч петербургских школьников.

Очный этап проекта был реализован при поддержке партнеров – представителей реального сектора экономики, ВУЗов, профессиональных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. В течение года для почти 15 тысяч школьников в очном формате были проведены профессиональные пробы на базах партнеров, мультимедийной выставке «Лаборатория будущего» в Историческом парке «Россия - моя история» и на Фестивале профессий в «Экспофоруме».

После завершения очного этапа проекта «Билет в будущее-2022» участникам проекта доступен открытый контур онлайн-платформы, примерочная профессий и возможность принять участие в виртуальной выставке и виртуальных профессиональных пробах. Этой возможностью уже воспользовались более 12,5 тысяч школьников.

Обучающиеся прошли 14 тысяч профориентационных диагностик на платформе проекта, около 6 тысяч обучающихся, завершивших все профориентационные тестирования, получили рекомендации по выбору профессии.

Столь значительные цифры говорят сами за себя и еще раз подтверждают, что Федеральный проект «Билет в будущее» успешно реализуется в северной столице и имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития в регионе.