Судентам-инвалидам помогут с возможностью заработать в студотрядах

В рамках VI Национального чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» заключено соглашение о содействии в трудоустройстве, предоставлении рабочих мест и стажировок участникам чемпионата.

Соглашение подписали руководитель Центрального штаба молодежной общероссийской организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев и исполнительный директор Национального центра «Абилимпикс» Московского филиала ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» Вячеслав Мишин. Стороны также договорились о ведении совместной работы по разработке и реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования, направленных

на содействие трудоустройству людей с инвалидностью, формирование и обеспечение доступной среды и услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В VI Национальном чемпионате «Абилимпикс» принимают участие более 2000 человек из 81 субъекта Российской Федерации. Соревнования проходят с 23 по 29 ноября 2020 года в очно-дистанционном формате среди школьников, студентов и специалистов по 77 компетенциям, среди которых: швейное и поварское дело, кондитерское и парикмахерское искусство, электромонтажные работы, ландшафтный дизайн, издательское дело и обработка текста, ремонт и обслуживание авто, изготовление мебели, сварочные работы, медицинский уход, психология и др.