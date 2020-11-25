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Питерец.ру » Общество » Судентам-инвалидам помогут с возможностью заработать в студотрядах

Судентам-инвалидам помогут с возможностью заработать в студотрядах

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Опубликовал: Вадик Котов
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Молодежная общероссийская организация «Российские студенческие отряды» подписала соглашение о сотрудничестве с Национальным центром «Абилимпикс»

В рамках VI Национального чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» заключено соглашение о содействии в трудоустройстве, предоставлении рабочих мест и стажировок участникам чемпионата.

Соглашение подписали руководитель Центрального штаба молодежной общероссийской организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев и исполнительный директор Национального центра «Абилимпикс» Московского филиала ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» Вячеслав Мишин. Стороны также договорились о ведении совместной работы по разработке и реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования, направленных
на содействие трудоустройству людей с инвалидностью, формирование и обеспечение доступной среды и услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В VI Национальном чемпионате «Абилимпикс» принимают участие более 2000 человек из 81 субъекта Российской Федерации. Соревнования проходят с 23 по 29 ноября 2020 года в очно-дистанционном формате среди школьников, студентов и специалистов по 77 компетенциям, среди которых: швейное и поварское дело, кондитерское и парикмахерское искусство, электромонтажные работы, ландшафтный дизайн, издательское дело и обработка текста, ремонт и обслуживание авто, изготовление мебели, сварочные работы, медицинский уход, психология и др.

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