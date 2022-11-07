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Региональный оператор проекта «Билет в будущее» в Санкт-Петербурге принял участие в конференции, посвященной карьерному проектированию

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17
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
Региональный оператор проекта «Билет в будущее» в Санкт-Петербурге принял участие в конференции, посвященной карьерному проектированию

31 октября во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по образованию прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Карьерное проектирование: государственный запрос, социальные тренды, инновационные практики работы».

Целью конференции стало обобщение результатов научных исследований, практической деятельности и инновационного опыта образовательных и иных организаций в рамках реализации системы карьерного проектирования.

Конференция прошла в очном формате. В её работе приняли участие более 300 человек из разных регионов России: Санкт-Петербурга, Москвы, Кузбасса, Ставропольского Края, Московской, Ленинградской, Иркутской и Самарской областей. Это руководители и педагогические работники образовательных организаций, студенты, аспиранты, а также специалисты учреждений, предприятий, общественных организаций, осуществляющие деятельность в области профессиональной ориентации детей и молодежи. Активное участие в мероприятии приняли педагоги, реализующие программу федерального проекта «Билет в будущее» в Санкт-Петербурге. Они поделились с коллегами успешными практиками и ознакомились с опытом других регионов.

Во время пленарного заседания участники обсудили вопросы, связанные с современными научными подходами к проектированию и реализации моделей сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи. В рамках секционных заседаний обсуждались актуальные вопросы профориентационной деятельности, в том числе социальное партнерство и сопровождение профессионального самоопределения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В программу конференции вошли также тематические круглые столы, организованные на площадках общеобразовательных организаций города. Круглые столы были посвящены результатам опытно-экспериментальной и научно-методической деятельности в области реализации моделей сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Материалы конференции размещены на странице конференции сайта ГБНОУ ДУМ СПб: https://dumspb.ru/opor-center/professionalnomu/konkursyi-dlya-pedagogov/konferenczii,-seminaryi,-kruglyie-stolyi/2022/materialyi-konferenczii/

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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