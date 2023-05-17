Умный транспорт - в каждый город: интеллектуальные системы используют уже в 51 регионе РФ

«Умные» транспортные системы используются уже в 51 регионе России. Они помогают сокращать количество пробок, повышать меры безопасности и в целом делать дорожное движение намного комфортнее. Уже к 2030 году интеллектуальные транспортные системы могут быть внедрены во всех российских городах-миллионниках. К этому моменту в стране также должны появиться единые требования к работе таких систем, считают в экспертном сообществе.

Современные вызовы крупных городов диктуют необходимость использования инноваций, связанных с ИТ-решениями в дорожной отрасли, уверен вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Для оптимизации дорожного движения в России активно внедряют интеллектуальные транспортные системы: сегодня они используются уже в 51 регионе нашей страны. Так, оборудование рельсового транспорта специальными модулями применяют в Красноярске: там трамваи могут подать сигнал светофору, чтобы зеленый свет для его проезда включился заранее. Подсистема приоритетного проезда пассажирского транспорта используется в Курской области, - если общественный транспорт опаздывает по маршруту, то светофоры автоматически включают для него зелёный свет. Умные регулировщики движения появились и в Кирове. Детекторы транспортных потоков в городе сами определяют, как ускорить проезд транспорта и подают сигналы светофорам. В Тюмени же на транспорте используют специальные камеры, которые могут сообщать о трещинах и ямах на дорогах, плохой разметке или мусоре и снеге.

По мнению экспертов, уже к 2030 году интеллектуальные транспортные системы (ИТС) будут внедрены во всех российских городах-миллионниках. Это поможет управлять движением автомобилей для повышения безопасности, снижения заторов и эффективности логистики, отмечал ранее руководитель департамента поддержки инновационной деятельности GOST Group Дмитрий Адаменко.

«В ряде городов уже реализуются проекты по формированию интеллектуальной транспортной системы. Для нашей большой страны решения в части оптимизации логистики и развития интеллектуальных транспортных систем являются приоритетными. Ожидаем, что к 2030 году все города-миллионники будут использовать такие системы и решения», — рассказал он в рамках конференции «Национальная технологическая революция 20.35».

В целом ИТС включает в себя целый комплекс технологий, которые занимаются агрегацией информации о дорогах и дорожной инфраструктуре, помогают контролировать движение автомобилей и обеспечивать безопасность движения. К таким системам относятся, в частности, дорожные видеокамеры, «умные» светофоры, детекторы транспортного потока, электронные средства оплаты проезда, информационные табло и средства автоматической фиксации нарушений.

Интеллектуальные транспортные системы обладают огромным потенциалом и позволяют сделать дорожное движение намного комфортнее и безопаснее. Кроме того, благодаря внедрению таких систем уже в обозримом будущем пассажиры смогут легко выстраивать оптимальный маршрут для своих путешествий с учетом всевозможных внешних условий – загруженности дорог, местоположения общественного транспорта, аварий, доступности остановок и других факторов, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«В России, например, активно внедряется геопозиционирование, которое позволяет быстро узнавать местоположение автобусов, электричек и других участников движения, а также система единой безналичной оплаты проезда, которая делает все финансовые операции максимально прозрачными. В целом российская интеллектуальная транспортная система уже на нынешнем этапе своего развития способна решать задачи различной сложности, однако для ее расширения неминуемо потребуется разработка единых требований к работе таких систем. Их работа как минимум в перспективе ближайших лет должна происходить под четким контролем человека, чтобы не допустить системных сбоев и ошибок. Дорога – это место, где для человеческой жизни слишком много рисков, и ошибки здесь обходятся слишком дорого», - считает Немкин.

Директор Департамента транспорта Фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров также подчеркивает, что внедрение передовых цифровых технологий в дорожно-транспортной отрасли сейчас выходит на первый план.

«Такие технологии действительно помогают решить многие задачи. В первую очередь это касается интеллектуальных транспортных систем, которые внедряются в городах. Например, они обеспечивают приоритетный проезд общественного транспорта на перекрестках - эти решения уже используются в трамвайных сетях. Есть решения, связанные с адаптивными перекрёстками: яркий пример - перекресток, на котором всегда горит зелёный для автомобилей, но при приближении людей к пешеходному переходу датчики меняют его на красный для автомобилей и зеленый для людей, оптимизируя таким образом трафик. Еще один важный инструмент - цифровые двойники. В первую очередь, они могут использоваться для уборки территории, устанавливаться на мусоровозах либо на автобусах, которые курсируют по одному и тому же маршруту и могут следить за состоянием городской среды, отмечая выбоины, разрушения плитки и другие нарушения в режиме практически реального времени. Также такие алгоритмы целесообразно использовать в городском хозяйстве, чтобы оценивать объемы и качество работы подрядных организаций по уборке и содержанию дорог, парковых зон», - рассказал он.

Тем не менее, сегодня в отрасли ИТС наблюдается серьезный кадровый дефицит, заметил Жанайдаров.

«Интеллектуальные транспортные системы могут способствовать решению многих различных проблем - от оптимизации трафика до уборки дорог, но их создание требует высококлассных специалистов, которых сейчас не хватает. В регионах зачастую таких людей можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому сегодня необходимо разрабатывать программы по подготовке специалистов в этой отрасли, создавать профстандарты работы с интеллектуальными транспортными системами и усиленно сотрудничать с учебными заведениями для подготовки таких специалистов», - убежден эксперт.