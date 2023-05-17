ента новостей

19:32
Серебряный век с театром «Буфф»: Театральная ночь в Музее-усадьбе Г.Р. Державина
19:28
Умный транспорт - в каждый город: интеллектуальные системы используют уже в 51 регионе РФ
17:16
Новый распределительный газопровод достроен в Ленобалсти
17:02
Казанский УНИКС стал чемпионом Единой Лиги ВТБ – 2023, победив в финале «Локомотив-Кубань» в пяти матчах, лучший игрок плей-офф – Димитриевич
16:30
В Петербурге пройдут Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту
16:25
В Гатчинском дворце после реставрации открылась Дворцовая церковь и парадные залы XVIII века
16:21
В Петербурге в следующем году пройдут Дни Аргентины
15:45
На трассе А-121 «Сортавала» на два месяца ограничат пропускную способность в районе поселка Лосево
15:21
Колыванов победил Кирьякова: ивановский «Текстильщик» обыграл «Ленинградец» со счётом 2:0, дубль сделал Вазитдинов
15:10
Выставка «Впервые в СССР. Возвращение храмов верующим Ленинграда»
15:02
В Петербурге приступили к модернизации оборудования котельных
14:56
«Цифровая Россия» научит работать с Платформой обратной связи
14:48
Леонид Агутин даст два больших сольных концерта на ROOF FEST в Петербурге
14:41
В Петербурге общественники выступили с инициативой обязать госорганы оплачивать проведение обследования для признания дома непригодным для проживания
14:34
В Ленобласти на трассе «Сортавала» тушили «BMW»
14:31
В Ленобласти стартовал ремонт участка трассы от Любани в сторону Коркино
14:24
«Он уже неделю здесь находится»: Пригожин о посещении Шойгу Бахмута
11:56
В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда почтили подвиг киргизов
11:50
В центре Петербурга дорожный конфликт закончился стрельбой
11:41
В Кудрово иномарка сбила 15-летних подростков на самокате
11:35
В Ленобласти задержаны две ранее судимые воровки-гастролерши
11:27
В Выборгском районе иномарка сбила 7-летнего ребенка на самокате
11:22
В Приморском районе иномарка сбила 5-летнего ребенка
11:16
В Московском районе задержали злоумышленника ограбившего пенсионерку
11:11
В Приморском районе добычей вора-домушника стали более 8,4 млн рублей
11:04
На КАД в районе развязки с Парашютной улицей перекроют одну полосу
11:00
В Пушкине ограбили микрофинансовую организацию
10:55
В Московском районе застолье закончилось поножовщиной
10:36
В Ленобласти в подъезде дома зарезали муниципального служащего
10:00
Исторический парк «Россия – Моя история» традиционно примет участие во Всероссийской ежегодной акции «Ночь музеев»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Умный транспорт - в каждый город: интеллектуальные системы используют уже в 51 регионе РФ

Умный транспорт - в каждый город: интеллектуальные системы используют уже в 51 регионе РФ

0
10
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
«Умные» транспортные системы используются уже в 51 регионе России.

«Умные» транспортные системы используются уже в 51 регионе России. Они помогают сокращать количество пробок, повышать меры безопасности и в целом делать дорожное движение намного комфортнее. Уже к 2030 году интеллектуальные транспортные системы могут быть внедрены во всех российских городах-миллионниках. К этому моменту в стране также должны появиться единые требования к работе таких систем, считают в экспертном сообществе.
Современные вызовы крупных городов диктуют необходимость использования инноваций, связанных с ИТ-решениями в дорожной отрасли, уверен вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Для оптимизации дорожного движения в России активно внедряют интеллектуальные транспортные системы: сегодня они используются уже в 51 регионе нашей страны. Так, оборудование рельсового транспорта специальными модулями применяют в Красноярске: там трамваи могут подать сигнал светофору, чтобы зеленый свет для его проезда включился заранее. Подсистема приоритетного проезда пассажирского транспорта используется в Курской области, - если общественный транспорт опаздывает по маршруту, то светофоры автоматически включают для него зелёный свет. Умные регулировщики движения появились и в Кирове. Детекторы транспортных потоков в городе сами определяют, как ускорить проезд транспорта и подают сигналы светофорам. В Тюмени же на транспорте используют специальные камеры, которые могут сообщать о трещинах и ямах на дорогах, плохой разметке или мусоре и снеге.
По мнению экспертов, уже к 2030 году интеллектуальные транспортные системы (ИТС) будут внедрены во всех российских городах-миллионниках. Это поможет управлять движением автомобилей для повышения безопасности, снижения заторов и эффективности логистики, отмечал ранее руководитель департамента поддержки инновационной деятельности GOST Group Дмитрий Адаменко.

«В ряде городов уже реализуются проекты по формированию интеллектуальной транспортной системы. Для нашей большой страны решения в части оптимизации логистики и развития интеллектуальных транспортных систем являются приоритетными. Ожидаем, что к 2030 году все города-миллионники будут использовать такие системы и решения», — рассказал он в рамках конференции «Национальная технологическая революция 20.35».

В целом ИТС включает в себя целый комплекс технологий, которые занимаются агрегацией информации о дорогах и дорожной инфраструктуре, помогают контролировать движение автомобилей и обеспечивать безопасность движения. К таким системам относятся, в частности, дорожные видеокамеры, «умные» светофоры, детекторы транспортного потока, электронные средства оплаты проезда, информационные табло и средства автоматической фиксации нарушений.
Интеллектуальные транспортные системы обладают огромным потенциалом и позволяют сделать дорожное движение намного комфортнее и безопаснее. Кроме того, благодаря внедрению таких систем уже в обозримом будущем пассажиры смогут легко выстраивать оптимальный маршрут для своих путешествий с учетом всевозможных внешних условий – загруженности дорог, местоположения общественного транспорта, аварий, доступности остановок и других факторов, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«В России, например, активно внедряется геопозиционирование, которое позволяет быстро узнавать местоположение автобусов, электричек и других участников движения, а также система единой безналичной оплаты проезда, которая делает все финансовые операции максимально прозрачными. В целом российская интеллектуальная транспортная система уже на нынешнем этапе своего развития способна решать задачи различной сложности, однако для ее расширения неминуемо потребуется разработка единых требований к работе таких систем. Их работа как минимум в перспективе ближайших лет должна происходить под четким контролем человека, чтобы не допустить системных сбоев и ошибок. Дорога – это место, где для человеческой жизни слишком много рисков, и ошибки здесь обходятся слишком дорого», - считает Немкин.

Директор Департамента транспорта Фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров также подчеркивает, что внедрение передовых цифровых технологий в дорожно-транспортной отрасли сейчас выходит на первый план.

«Такие технологии действительно помогают решить многие задачи. В первую очередь это касается интеллектуальных транспортных систем, которые внедряются в городах. Например, они обеспечивают приоритетный проезд общественного транспорта на перекрестках - эти решения уже используются в трамвайных сетях. Есть решения, связанные с адаптивными перекрёстками: яркий пример - перекресток, на котором всегда горит зелёный для автомобилей, но при приближении людей к пешеходному переходу датчики меняют его на красный для автомобилей и зеленый для людей, оптимизируя таким образом трафик. Еще один важный инструмент - цифровые двойники. В первую очередь, они могут использоваться для уборки территории, устанавливаться на мусоровозах либо на автобусах, которые курсируют по одному и тому же маршруту и могут следить за состоянием городской среды, отмечая выбоины, разрушения плитки и другие нарушения в режиме практически реального времени. Также такие алгоритмы целесообразно использовать в городском хозяйстве, чтобы оценивать объемы и качество работы подрядных организаций по уборке и содержанию дорог, парковых зон», - рассказал он.

Тем не менее, сегодня в отрасли ИТС наблюдается серьезный кадровый дефицит, заметил Жанайдаров.

«Интеллектуальные транспортные системы могут способствовать решению многих различных проблем - от оптимизации трафика до уборки дорог, но их создание требует высококлассных специалистов, которых сейчас не хватает. В регионах зачастую таких людей можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому сегодня необходимо разрабатывать программы по подготовке специалистов в этой отрасли, создавать профстандарты работы с интеллектуальными транспортными системами и усиленно сотрудничать с учебными заведениями для подготовки таких специалистов», - убежден эксперт.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-10-2020, 11:27
Троллейбусы Петербурга отметили день рождения
6-09-2021, 09:18
Кто отвечает за безопасность в школах?
15-10-2012, 16:27
«Ленэнерго» установит интеллектуальные счетчики
17-02-2023, 23:17
Нужен ли вам интеллектуальный газовый счетчик?
18-12-2022, 21:34
Умный учет энергоресурсов
7-03-2023, 17:26
5G позволит увеличить экспортный потенциал ИТ-отрасли России

Происшествия на дорогах

0
80
Сегодня, 11:41
В Кудрово иномарка сбила 15-летних подростков на самокате
0
68
Сегодня, 11:27
В Выборгском районе иномарка сбила 7-летнего ребенка на самокате
0
68
Сегодня, 11:22
В Приморском районе иномарка сбила 5-летнего ребенка
0
111
Вчера, 12:46
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнего велосипедиста
Наверх