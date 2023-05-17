Умный транспорт - в каждый город: интеллектуальные системы используют уже в 51 регионе РФ

«Умные» транспортные системы используются уже в 51 регионе России. Они помогают сокращать количество пробок, повышать меры безопасности и в целом делать дорожное движение намного комфортнее. Уже к 2030 году интеллектуальные транспортные системы могут быть внедрены во всех российских городах-миллионниках. К этому моменту в стране также должны появиться единые требования к работе таких систем, считают в экспертном сообществе.
Современные вызовы крупных городов диктуют необходимость использования инноваций, связанных с ИТ-решениями в дорожной отрасли, уверен вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Для оптимизации дорожного движения в России активно внедряют интеллектуальные транспортные системы: сегодня они используются уже в 51 регионе нашей страны. Так, оборудование рельсового транспорта специальными модулями применяют в Красноярске: там трамваи могут подать сигнал светофору, чтобы зеленый свет для его проезда включился заранее. Подсистема приоритетного проезда пассажирского транспорта используется в Курской области, - если общественный транспорт опаздывает по маршруту, то светофоры автоматически включают для него зелёный свет. Умные регулировщики движения появились и в Кирове. Детекторы транспортных потоков в городе сами определяют, как ускорить проезд транспорта и подают сигналы светофорам. В Тюмени же на транспорте используют специальные камеры, которые могут сообщать о трещинах и ямах на дорогах, плохой разметке или мусоре и снеге.
По мнению экспертов, уже к 2030 году интеллектуальные транспортные системы (ИТС) будут внедрены во всех российских городах-миллионниках. Это поможет управлять движением автомобилей для повышения безопасности, снижения заторов и эффективности логистики, отмечал ранее руководитель департамента поддержки инновационной деятельности GOST Group Дмитрий Адаменко.
В целом ИТС включает в себя целый комплекс технологий, которые занимаются агрегацией информации о дорогах и дорожной инфраструктуре, помогают контролировать движение автомобилей и обеспечивать безопасность движения. К таким системам относятся, в частности, дорожные видеокамеры, «умные» светофоры, детекторы транспортного потока, электронные средства оплаты проезда, информационные табло и средства автоматической фиксации нарушений.
Интеллектуальные транспортные системы обладают огромным потенциалом и позволяют сделать дорожное движение намного комфортнее и безопаснее. Кроме того, благодаря внедрению таких систем уже в обозримом будущем пассажиры смогут легко выстраивать оптимальный маршрут для своих путешествий с учетом всевозможных внешних условий – загруженности дорог, местоположения общественного транспорта, аварий, доступности остановок и других факторов, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Директор Департамента транспорта Фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров также подчеркивает, что внедрение передовых цифровых технологий в дорожно-транспортной отрасли сейчас выходит на первый план.
Тем не менее, сегодня в отрасли ИТС наблюдается серьезный кадровый дефицит, заметил Жанайдаров.