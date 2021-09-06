Кто отвечает за безопасность в школах?

Между тем, как должно быть, и реальностью нередко возникают противоречия. Одним из таких аспектов является вопрос безопасности в школах. Кто должен оплачивать установку современных систем? В некоторых учреждениях почему-то считают, что подобные расходы должны ложиться на плечи родителей.

Однако в Смольном на это смотрят иначе. Ответственность за обеспечение безопасности несут сами учреждения. По данным «Питерец.ру», в текущем году на эти цели было выделено 4,2 млрд руб. Из низ 3,5 млрд пошло на охрану, остальные 700 млн руб. – на дополнительные системы.

В 91% школ и детских садов Северной столицы установлено видеонаблюдение. Во всех образовательных учреждениях имеются специальные тревожные кнопки. Еще используются другие элементы безопасности – контроль доступа, металлоискатели и прочее. Серьезное внимание уделяется вопросу пожарной безопасности. Чиновники отмечают, что родители не должны оплачивать эти системы.