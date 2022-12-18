Умный учет энергоресурсов

Развитие технологий способствует появлению множество различного оборудования. В связи с этим возникает вопрос относительно эффективного использования этих устройств. Важно, чтобы обеспечивалось высокое качество работы, а также сокращались затраты.

Отличным помощником здесь становится платформа АИИС Элдис. Благодаря ей, осуществляется эффективный учет энергоресурсов. Система приводит к оптимизации процессов.

Дистанционный учет

На объектах используются различные приборы учета. Это касается водоснабжения, тепла, газа и электричества. Платформа позволяет дистанционно контролировать данное оборудование.

Причем внедрение этой системы не требует больших временных и финансовых затрат. Процесс контроля становится автоматизированным. Отсутствует необходимость в использовании старых методов отчетности по приборам.

Энергетический контроль заметно улучшился, что обусловлено возможностями сервиса. Умный учет ресурсов дает немало преимуществ заказчикам. Это выражается в следующем:

оптимизация процесса;

экономия времени;

легкость работы.

Ключевые достоинства

Внедрение сервиса происходит в максимально короткий срок. Получив учетную запись, вы сразу же можете работать на этой площадке. Платформа отличается гибкостью и дает возможность использовать уже имеющееся оборудование.

Среди других плюсов необходимо выделить следующее:

простота;

доступность;

мобильность;

понятная стоимость.

Для работы не требуются какие-то специальные навыки. Работа с приборами ведется через веб-окно. При необходимости специалисты техподдержки окажут квалифицированную помощь.

Доступ к системе смогут получить все заинтересованные лица: ваши сотрудники, заказчики, партнеры. Благодаря гибкости системы, вы сможете установить нужный уровень прав для каждого пользователя

Платформа доступна на компьютере и мобильном устройстве. Так что работать с ней вы можете в удобном для вас месте. Система не требует больших финансовых вложений. К тому же все расчеты прозрачны и понятны.

Выгода

Используя эту систему умного учета, вы сможете отказаться от приобретения дополнительного оборудования. Работа ведется через интернет, что расширяет ваши возможности.

Новые технологии эффективно используются во многих сферах. Учет энергоресурсов не является исключением. Внедряйте современные решения, способствующие оптимизации деятельности вашей компании.