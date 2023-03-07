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Питерец.ру » Общество » 5G позволит увеличить экспортный потенциал ИТ-отрасли России

5G позволит увеличить экспортный потенциал ИТ-отрасли России

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Опубликовал: Вадик Котов
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5G позволит увеличить экспортный потенциал ИТ-отрасли России

Минцифры России планирует провести масштабное пилотное тестирование сетей связи 5G в 2025 году в двенадцати самых крупных городах страны на российских базовых станциях. По мнению ИТ-экспертов, доработка и тестирование 5G позволят перейти на следующий сверхмощный уровень связи и многократноповысить экспортный потенциал ИТ-отрасли страны.

Руководитель Минцифры России Максут Шадаевсообщил, что в 2025 году Минцифры России планирует пилотный запуск 5G на российских базовых станциях в городах-миллионниках. Впроцессе освоения серийного производства системы формата 4G, по словам министра, был получен необходимый опыт, который позволит более оперативно запустить процесс интеграции 5G. При этом возникающие сложности, уверены в министерстве, становятся стимулом для российских ИТ-производителей находить новые неожиданные решения и инвестировать больше в перспективныеразработки.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин напомнил, что развертывание таких сетей – важный элемент четвертой промышленной революции, закладывающей основы для инновационного развития, в том числе полноценного формирования и использования интернета вещей, а также для перехода к квантовой системе сетевой связи 6G, которая позволит принимать сигнал на персональное мобильное устройство напрямую со спутника и обеспечит беспрецедентный уровень защиты данных от взломов и утечек.

«5G значительно ускорит мобильную передачу данных. Сейчас такие сети уже действуют на отдельных участках: например, в сентябре 2020 года МТС и Nokia развернули первую в Прикамье выделенную сеть 5G-ready на «ОДК-Пермские моторы», МТС запустил тестовую сеть 5G и на территории завода «СИБУР-Химпром». Однако именно полноценная и повсеместная работа такого формата совершит революцию в нашей жизни и в нашем представлении о том, каким станет цифровой мир. Изменится все – мы получим совершенно иное качество жизни, и этому помогут дополненная реальность, широкомасштабное удаленное управление на опасных производствах – сейчас многие наши горнопроходческие и нефтегазовые компании уже используют возможности такой дистанционной работы, телемедицина, технологии умного дома и города», - убежден Антон Немкин.

И все же, по словам депутата, работа в формате 5G – лишь этап перехода к системе 6G в квантовом формате, спутниковой системе передачи данных, независимой от наземных коммуникаций, которая позволит принимать сигнал на мобильное устройство непосредственно со спутника. Россия может стать держателем принципиально новой технологии, считает Немкин.

«Продвинутые технологические страны продолжают дорабатывать ту технологию, которая работает сейчас и имеет ограничения по минимальной скорости и объему передаваемых данных, мы же переходим к созданию технологии следующего поколения. В качестве экспортного продукта можно будет продавать модель проекта и место на российских спутниках – тогда страна-покупатель также получит и систему безопасности высокого уровня», — подчеркнул депутат.

Поручение подготовить предложения в новый план по пяти ключевым направлениям в ИТ, в том числе по разработкам в области сетей 6G, квантовых коммуникаций и гибридных сетей связи дал профильным ведомствам осенью 2022 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В число направлений, которые будут учтены в дорожной карте, так же входят создание доверенного оборудования и программного обеспечения для сетей связи, отечественной электронно-компонентной базы для оборудования связи, механизмов и списка необходимых компонентов для тестирования сетей 5G.

По словам Дмитрия Чернышенко, эти направления касаются стратегически важных технологий, которые внесут вклад в обеспечениетехнологического суверенитета России, а впоследствии создадут условия для экспорта отечественных ИТ-разработок в дружественные страны. «Особого внимания требуют вопросы качества предоставляемых гражданам услуг связи, в том числе формирования и внедрения стандартов и контроля качества», — подчеркивал тогда вице-премьер.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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