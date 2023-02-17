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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Приборы » Нужен ли вам интеллектуальный газовый счетчик?

Нужен ли вам интеллектуальный газовый счетчик?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
cit-plus.ru
Интеллектуальные газовые счетчики – это новейшее слово техники.

Интеллектуальные газовые счетчики – это новейшее слово техники. Они предназначены для автоматической передачи показаний коммунальным компаниям. От владельца требуется только настроить необходимый период отправки информации в обслуживающую организацию. С таким устройством вы не сможете пропустить срок подачи данных прибора учета или неверно переписать показания.

Интеллектуальный счетчик поможет вам избежать проблем с переплатой за коммунальные услуги и сложностей с последующим перерасчетом.

Как работает интеллектуальный счетчик?

В основе интеллектуально газового счетчика – микросхема, увеличивающая функциональность устройства. Такие приборы точно измеряют количество потраченного топлива, а процесс полностью автоматизирован. Кроме того, интеллектуальные счетчики могут поддерживать ряд дополнительных опций:

  • Сохранение в памяти устройства данных о предыдущих измерениях, их анализ и оптимизация;

  • Фиксация сбоев, восстановление и верификация утраченных данных;
  • Автономная работа от аккумулятора.

Интеллектуальные счетчики можно связать с пространством умного дома и подключить к системе контроля загазованности.

Некоторые модели поддерживают управление с мобильного телефона. Благодаря этому владелец может получать актуальные данные о потреблении ресурсов и контролировать подачу топлива дистанционно, если к системе подключен запорный клапан.

Как выбрать интеллектуальный газовый счетчик?

Выбирая устройство для своего дома, обращайте внимание не только на широкий функционал прибора, но и на срок его службы и соответствие техническим нормам.

Чтобы получить разрешение от контролирующих органов, умный счетчик должен отвечать всем требованиям СП. Это подтверждается записями в сопровождающих документах: паспорте прибора, отчетах производителя о метрических испытаниях и декларации Таможенного союза.

Установка оборудования производится исключительно специалистами, а затем следует запуск и проверка.

Компания «ЦИТ-Плюс» представляет интеллектуальные газовые счетчики для домашнего использования. Они имеют долгий срок службы и полностью отвечают всем техническим нормам. Срок службы счетчиков – до 12 лет, а предусмотренная производителем гарантия – 6 лет. Приобрести надежное газовое оборудование от отечественного производителя можно у наших официальных партнеров.

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