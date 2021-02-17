В Ленобласти начался капитальный ремонт участка дороги Копорье — Ручьи

Государственным контрактом, заключенным «Ленавтодором» с подрядной организацией, предусматривается перевод 12 километров гравийного участка от Копорья до Головкино в асфальт. Также запланирована расчистка полосы отвода, замена и устройство новых водопропускных труб, монтаж локальных очистных сооружений. Непосредственно в Головкино дорожники сделают тротуары для пешеходов и поставят искусственное освещение.

Сейчас на объекте рабочие ставят городок, после чего начнется переустройство инженерных сетей. Срок проведения капремонта рассчитан до конца 2023 года.

Справка

Крепость Копорье – один из выдающихся памятников древнерусского каменного военно-оборонительного зодчества начала XVI века, сохранившихся на территории Ленинградской области в первозданном виде. Возникновение крепости уходит корнями далеко вглубь истории России и связано с периодами рождения славянского государства. Это была вторая по значимости (после Ладоги) крепость на северо-западе современной России.

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Ленинградская область ведет последовательную работу по ликвидации грунтовых и гравийных участков на региональной сети дорог: твердое покрытие вместо гравия появится на дороге Громово — Яблоновка в Приозерском районе, на границе Выборгского и Приозерского районов (дорога Комсомольское — Приозерск) и около деревни Сологубовка в Кировском районе (дорога Павлово — Мга — Любань — Луга).