В Ленобласти гравийные дороги заменят асфальтобетоном

Контракт на капремонт почти трех километров региональной трассы заключил «Ленавтодор». Таким образом, будет ликвидирован гравийный «разрыв» около посёлка Сологубовка. Новое покрытие повысит прочность дороги и решит вопрос с пылеобразованием после проезда транспорта. Особенно это актуально весной и летом, когда активизируется движение большегрузов.

На этой же дороге, но уже около деревни Поддубье в Лужском районе, дорожники проведут капремонт гравийного покрытия и поставят водопропускную трубу в основание трассы. Такая мера позволит забыть о возможном подтоплении дороги в период весенних паводков.

Срок выполнения работ составляет около одного года, стоимость — 288 млн рублей.

Дорога Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луна является одной из наиболее протяженных в Ленинградской области. Она соединяет Кировский, Лужский и Тосненский районы.