ента новостей

13:29
Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградского объединения ВВС и ПВО совершили марш из Астраханской области
13:06
В Ленобласти гравийные дороги заменят асфальтобетоном
12:46
В Петербурге разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом
12:41
На петербургских верфях будут построены 22 корабля и судна
12:38
В Колпино обокрали квартиру на 9,2 миллиона рублей
12:31
Петербург и Псков связали прямым пассажирским авиарейсом
12:16
Проект «Вслух» объявляет набор участников
12:08
На участке КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
12:05
В Ленобласти погиб грудной ребенок
09:14
Учителей сокращать не будут
08:54
Еще один симптом
23:43
Отсутствие Иммобиле не помешало «Лацио»: «Зениту» забил Кайседо
16:32
В Ленинградской области более 200 фронтовиков получат онлайн-поздравления с Днем народного единства от военнослужащих ЗВО
09:57
Что будет с валютой?
09:26
Так критично или нет?
20:01
В Петербурге активисты обнаружили открытые коллекторы
19:59
В Ленобласти прошли учебно-методические занятия с начальниками продслужб объединения ВВС и ПВО
19:58
На федеральной трассе М-10 «Россия» полностью перекроют движение
15:00
Петербуржцев приглашают на День карьеры
11:36
Открытие проекта "Человек после катастрофы"
11:29
«Ночь искусств» в музея Ленинградской области
11:21
В Ленобласти на военном полигоне изнасиловали девушку
09:22
Народные средства и коронавирус
08:39
Встреча с президентом
20:58
Премьера спектакля «А зори здесь тихие…»
20:54
В Петербурге откроют выставку «И выстоял бессмертный Ленинград»
16:47
В Петербурге ребенок ранил брата из отцовского пистолета
16:32
В Калининском районе организована помощь жителям в период пандемии COVID-19
16:25
В Ленобласти саперы ЗВО очистят полигоны от неразорвавшихся снарядов
16:23
Волонтеры и экология: новые вызовы
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти гравийные дороги заменят асфальтобетоном

В Ленобласти гравийные дороги заменят асфальтобетоном

0
33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
Гравийный участок дороги Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга в Кировском районе Ленинградской области будет заменён на асфальтобетонный.

Контракт на капремонт почти трех километров региональной трассы заключил «Ленавтодор». Таким образом, будет ликвидирован гравийный «разрыв» около посёлка Сологубовка. Новое покрытие повысит прочность дороги и решит вопрос с пылеобразованием после проезда транспорта. Особенно это актуально весной и летом, когда активизируется движение большегрузов.

На этой же дороге, но уже около деревни Поддубье в Лужском районе, дорожники проведут капремонт гравийного покрытия и поставят водопропускную трубу в основание трассы. Такая мера позволит забыть о возможном подтоплении дороги в период весенних паводков.

Срок выполнения работ составляет около одного года, стоимость — 288 млн рублей.

Дорога Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луна является одной из наиболее протяженных в Ленинградской области. Она соединяет Кировский, Лужский и Тосненский районы.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть ремонт дорог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-04-2018, 10:39
Капремонт трассы "Скандинавия"
1-06-2020, 14:10
В Ленобласти дороги поливают солевым раствором
8-05-2013, 10:31
Эх, дороги!
4-07-2018, 13:05
В Ленобласти обнаружен труп мужчины
28-11-2019, 19:17
На развязке федеральной трассы А-121 «Сортавала» в районе Агалатово полностью перекроют три съезда и введут реверсивное движение
1-03-2018, 18:46
В Петербурге пройдет капремонт южного полукольца

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
239
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
587
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
602
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
793
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх