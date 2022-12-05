Петербургские единороссы поддержали ежегодную акцию - Марш памяти Шлиссельбургскому десанту

Региональная общественная приемная «Единой России» в Петербурге поддержала ежегодную акцию — марш памяти Шлиссельбургскому десанту 1-го Особого отдельного лыжного полка Краснознамённого Балтийского флота под командованием Василия Маргелова. В этом году участие в ней приняли более 70 человек — курсанты Михайловской военной артиллеристской академии, кадеты 1-го пограничного кадетского корпуса, военнослужащие учебного центра ВМФ России и воспитанники военно-патриотических клубов.
Участники прошли 10 километров вдоль Староладожского канала в память о героях Великой Отечественной войны, павших в битве за Ленинград. Завершился марш-бросок у памятника Шлиссельбургскому десанту в районе посёлка Синявино. На финише курсантов и военнослужащих ждала настоящая солдатская каша – представители партии помогли с организацией горячего питания.
Участников акции за сохранение исторической памяти поблагодарил депутат Госдумы, единоросс Николай Валуев.
Для одного из курсантов Всеволода Поспелова этот марш-бросок – дань памяти родному прадеду.
«Я правнук погибшего бойца из 1-го Особого отдельного лыжного полка Краснознамённого Балтийского флота. В семье мы чтим память о нем, и кто как не я должен был пройти этот путь», - рассказал курсант.
Напомним, в районе ныне не существующей деревни Липки 80 лет назад 1-й особый отдельный полк моряков Краснознаменного Балтийского флота во главе с легендарным Василием Маргеловым предпринял попытку прорыва блокады Ленинграда. Храбрость десантников не позволила врагу в 1941-м войти в Ленинград. В этом сражении погибли более 800 человек, а сам Василий Маргелов был тяжело ранен.