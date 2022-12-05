Петербургские единороссы поддержали ежегодную акцию - Марш памяти Шлиссельбургскому десанту

Региональная общественная приемная «Единой России» в Петербурге поддержала ежегодную акцию — марш памяти Шлиссельбургскому десанту 1-го Особого отдельного лыжного полка Краснознамённого Балтийского флота под командованием Василия Маргелова. В этом году участие в ней приняли более 70 человек — курсанты Михайловской военной артиллеристской академии, кадеты 1-го пограничного кадетского корпуса, военнослужащие учебного центра ВМФ России и воспитанники военно-патриотических клубов.

Участники прошли 10 километров вдоль Староладожского канала в память о героях Великой Отечественной войны, павших в битве за Ленинград. Завершился марш-бросок у памятника Шлиссельбургскому десанту в районе посёлка Синявино. На финише курсантов и военнослужащих ждала настоящая солдатская каша – представители партии помогли с организацией горячего питания.

Участников акции за сохранение исторической памяти поблагодарил депутат Госдумы, единоросс Николай Валуев.

«10 километров маршем прошли десантники, морские пехотинцы, ребята артиллеристы, тем самым напомнив какой памятью мы должны жить и кому должны быть благодарны. Россия богата именами, богата на людей, которые искренне любят свою родину», - сказал парламентарий.

Для одного из курсантов Всеволода Поспелова этот марш-бросок – дань памяти родному прадеду.

«Я правнук погибшего бойца из 1-го Особого отдельного лыжного полка Краснознамённого Балтийского флота. В семье мы чтим память о нем, и кто как не я должен был пройти этот путь», - рассказал курсант.

Напомним, в районе ныне не существующей деревни Липки 80 лет назад 1-й особый отдельный полк моряков Краснознаменного Балтийского флота во главе с легендарным Василием Маргеловым предпринял попытку прорыва блокады Ленинграда. Храбрость десантников не позволила врагу в 1941-м войти в Ленинград. В этом сражении погибли более 800 человек, а сам Василий Маргелов был тяжело ранен.