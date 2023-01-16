Кинологи Северо-Западного округа Росгвардии почтили память предшественников, оборонявших Ленинград

В Санкт-Петербурге специалисты-кинологи Северо-Западного округа Росгвардии во главе с заместителем командующего округом генерал-майором Денисом Ермаковым в ознаменование 80-летия прорыва блокады Ленинграда и 79-й годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады возложили цветы к памятнику «Военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта».

Кинологические подразделения были представлены военнослужащими специального моторизованного полка (г. Санкт-Петербург) и полка по охране важных государственных объектов (Ленинградская область), а также сотрудниками ОМОН «Бастион».

Монумент единственный в России увековечивает подвиг военных кинологов в годы Великой Отечественной войны. Памятник установлен на месте школы-питомника НКВД, осуществлявшему в годы блокады подготовку специалистов и служебных собак. В ходе обороны Ленинграда кинологи и служебные собаки искали и обезвреживали диверсионные группы противника, минные поля, неразорвавшиеся боеприпасы и эвакуировали раненых.