Кинологи Росгвардии почтили память предшественников, оборонявших Ленинград

Сегодня в Санкт-Петербурге кинологи Северо-Западного округа Росгвардии во главе с начальником кинологической службы округа полковником Андреем Золотаревым в ознаменование 78-й годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады возложили цветы к памятнику «Военным дрессировщикам и служебным собакам».

Кинологические подразделения были представлены военнослужащими 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного полка (г. Санкт-Петербург) и сотрудником ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Монумент единственный в России увековечивает подвиг военных кинологов в годы Великой Отечественной войны. Памятник установлен на месте школы-питомника НКВД по Ленинграду, осуществлявшему в годы блокады подготовку специалистов и служебных собак. В ходе обороны Ленинграда кинологи и служебные собаки искали и обезвреживали диверсионные группы противника, минные поля, неразорвавшиеся боеприпасы и эвакуировали раненных.