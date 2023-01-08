В Ленобласти готовятся к патриотическому марафону

54-й марафон в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда и 79-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдет 29 января во Всеволожском районе Ленинградской области.

«Мы гордимся тем, что на ленинградской земле в 54-й раз состоится патриотический марафон «Дорога жизни». Я рад, что такая традиция существует у нас более полувека и каждый год легендарная Дорога жизни объединяет профессионалов и любителей легкой атлетики со всей нашей огромной страны. Патриотический марафон, в котором участвуют люди разных возрастов и профессий, напоминает о том, насколько важны для нас историческая память и любовь к своей Родине. Сегодня мы следим за событиями в мире, гордимся теми, кто выполняет свой воинский долг и защищает наших соотечественников. И еще раз убеждаемся, насколько важно единение граждан», — отметил заместитель Председателя правительства Ленинградской области— председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, курирующий спортивное направление в регионе.

В забеге традиционно примут участие спортсмены и любители всех возрастов из разных регионов России.

Для лыжников проложены трассы по наземной части легендарной Дороги жизни в 1, 5 и 42,2 километров.

Марафон на дистанции 42,2 км стартует у мемориала «Разорванное кольцо» и завершится у памятника «Цветок жизни». Участники 1 и 5- километровой дистанции стартуют от мемориала «Цветок Жизни».

Регистрация на марафон доступна по ссылке https://heroleague.ru/doroga.