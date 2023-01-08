ента новостей

13:51
В Германии задержан гражданин Ирана, подозреваемый в подготовке теракта
13:49
В метро Мехико столкнулись два поезда, по меньшей мере 1 человек погиб и десятки ранены
13:32
В Ленобласти готовятся к патриотическому марафону
13:27
В Севкабель Порту пройдет концерт и показ фильма «Замок»
13:23
В Рождественский праздник исполнилось желание 7-летней петербурженки
13:21
В Лодейном Поле пенсионерка отдала лжеполицейскому 45 тысяч рублей
13:20
В Ленобласти мужчина открыл стрельбу после семейной драмы
13:17
Необработанные от наледи улицы Петербурга приводят к травмам пешеходов и ДТП
16:06
В Петербурге задержали студента, обманувшего пенсионерку
15:02
В центре Петербурга пьяный мужчина угрожая ножом пытался похитить конфеты в магазине
13:55
Петербург отмечает Рождество Христово
13:40
Иранские протестующие казнены, а журналист арестован на фоне репрессий после протестов
12:28
Во Всеволожске сожгли «Мерседес» безработного
12:22
В Казанском соборе встретили Рождество
12:18
В Петербурге пенсионерка доверилась мошенникам и потеряла более 2,3 миллиона рублей
12:13
В Ленобласти «Мерседес» насмерть сбил пешехода
12:11
Петербуржцы посчитали анонсированную Смольным «реформу ЖКХ» пустышкой
11:19
Ничего святого…
08:39
Нужны ли допвыплаты народным артистам?
08:08
Православные отмечают Рождество
00:12
Трансферные дела «Зенита»: в Санкт-Петербург едет Роберт Ренан
21:24
В Петербурге открыли памятник Александру Блоку
15:55
В Ленобласти расселяют аварийное жилье
15:53
В Петербурге «Лада Калина» сбила 13-летнего подростка
15:50
В Петербурге задержан аферист обманувший пенсионерку
13:08
В Петербурге на поддержку рынка труда будет направлено 176 миллионов рублей
13:06
В Ленобласти полуторагодовалый ребенок отравился бытовой химией
13:02
На севере Петербурга обокрали квартиру бизнесвумен на 2,3 миллиона рублей
12:57
Петербурженка обвинила пасынка в домогательстве к её малолетним дочерям
12:55
Больше 60% петербуржцев недовольны уборкой снега в городе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти готовятся к патриотическому марафону

В Ленобласти готовятся к патриотическому марафону

0
73
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
heroleague.ru
54-й марафон в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда и 79-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

54-й марафон в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда и 79-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдет 29 января во Всеволожском районе Ленинградской области.

«Мы гордимся тем, что на ленинградской земле в 54-й раз состоится патриотический марафон «Дорога жизни». Я рад, что такая традиция существует у нас более полувека и каждый год легендарная Дорога жизни объединяет профессионалов и любителей легкой атлетики со всей нашей огромной страны. Патриотический марафон, в котором участвуют люди разных возрастов и профессий, напоминает о том, насколько важны для нас историческая память и любовь к своей Родине. Сегодня мы следим за событиями в мире, гордимся теми, кто выполняет свой воинский долг и защищает наших соотечественников. И еще раз убеждаемся, насколько важно единение граждан», — отметил заместитель Председателя правительства Ленинградской области— председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, курирующий спортивное направление в регионе.

В забеге традиционно примут участие спортсмены и любители всех возрастов из разных регионов России.

Для лыжников проложены трассы по наземной части легендарной Дороги жизни в 1, 5 и 42,2 километров.

Марафон на дистанции 42,2 км стартует у мемориала «Разорванное кольцо» и завершится у памятника «Цветок жизни». Участники 1 и 5- километровой дистанции стартуют от мемориала «Цветок Жизни».

Регистрация на марафон доступна по ссылке https://heroleague.ru/doroga.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-12-2012, 16:44
Петербургские парламентарии просят Путина учредить медаль в честь 70-летиz освобождения Ленинграда от фашистской блокады
27-01-2020, 10:38
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
26-01-2015, 07:47
Снятие блокады - подготовка к основному празднованию
8-09-2022, 15:20
Жители Ленобласти отдают дань памяти погибшим в блокаду
11-01-2013, 21:36
Завтра в Санкт-Петербурге стартует автопробег, посвящённый 70-летию прорыва блокады Ленинграда
28-12-2022, 09:04
В Петербурге пройдет более 160 мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
148
Вчера, 12:13
В Ленобласти «Мерседес» насмерть сбил пешехода
0
193
6-01-2023, 15:53
В Петербурге «Лада Калина» сбила 13-летнего подростка
2
751
5-01-2023, 10:51
На трассе возле Кингисеппа пешеход попал под колеса снегоуборочной машины и трех автомобилей
0
321
3-01-2023, 20:06
В Леноблисти КАМАЗ въехал в маршрутный автобус. Пострадали трое
Наверх