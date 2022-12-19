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Петербургские ветераны получат выплату к 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Ветераны получат выплату к 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда

На совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрен проект закона Санкт‑Петербурга «О единовременной денежной выплате к юбилейной дате празднования Дня прорыва блокады Ленинграда».

Ранее, 26 октября, в докладе на представлении бюджета Законодательному Собранию Александр Беглов предложил предусмотреть на 2023 год средства на единовременную выплату к 80-летию прорыва блокады.

Александр Беглов отметил, что выплаты ветеранам к военным юбилеям стали традицией Санкт‑Петербурга.

Выплату в 10 тысяч рублей планируется предоставить инвалидам, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, всем блокадникам, проживавшим в Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 независимо от количества дней, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

Выплату в 5 тысяч рублей – петербуржцам – вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

Кроме того, выплату в 5 тысяч рублей получат все петербуржцы, родившиеся до 3 сентября 1945 года.

Выплаты будут осуществляться автоматически по электронному социальному регистру населения. Ветераны, сведения о которых отсутствуют в регистре (как правило это касается вновь прибывших в Петербург), могут обратиться в районную администрацию с заявлением и документами. Каждому ветерану будет обеспечен индивидуальный подход.

Выплаты к юбилею прорыва блокады получат более 256 тысяч человек.

Из городского бюджета на 2023 на эти цели выделяется более 1 миллиарда 600 миллионов рублей.

Источник: Администрация Петербурга
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