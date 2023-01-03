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Питерец.ру » Общество » Сколько было мандаринов?

Сколько было мандаринов?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ursn.spb.ru
Сколько мандаринов было ввезено в 2022 году?

Мандарин – неотъемлемый атрибут новогоднего стола. Без этого фрукта трудно представить празднование. Однако эта тенденция была более актуальной в предыдущие годы. Сейчас мы употребляем мандарины на протяжении всего года.

«Питерец.ру» сообщает, что в течение 2022 года в Северную столицу и Ленобласть поступило более 3,1 тыс. партий этого фрукта. В результате общий объем превысил 217 тыс. тонн. Это довольно внушительные показатели.

Мандарины пребывали в Северную столицу и область из 11 государств. При этом наибольшие поставки пришлись на марокканские, южноафриканские и аргентинские мандарины. Эти партии успешно проходили все проверки, после чего мандарины поступали в магазины.

За прошлый год было ввезено немало и других фруктов. Например, общий объем грейпфрутов составил 24 тыс. тонн.

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