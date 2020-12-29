В Петербурге Россельхознадзор проконтролировал ввоз более 132,5 тыс. тонн мандаринов

С начала 2020 года инспекторы территориального Управления Россельхознадзора в Санкт-Петербурге проконтролировали импорт более 132,5 тыс. тонн свежих мандаринов.

Цитрусовые были привезены из Пакистана (почти 52 тыс. тонн), Марокко (более 33 тыс. тонн), ЮАР (более 21,5 тыс. тонн), Перу (более 11,5 тыс. тонн), Аргентины (около 11 тыс.) и Египта (более 1,5 тыс.). Также в число экспортёров вошли Уругвай, Израиль, Чили, Эсватини, Бразилия и Турция.

Несмотря на популярность самого новогоднего фрукта, не все партии с цитрусовыми плодами успешно прошли карантинный фитосанитарный контроль.

Более 493 тонн оказались заражены личинками средиземноморской плодовой мухи, опасным вредителем плодов более 200 видов растений.

Факты заражения плодов были подтверждены результатами исследований, проведённых специалистами подведомственного Службе ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория». С целью недопущения проникновения и распространения опасного карантинного объекта на территории Российской Федерации по решениям собственников продукции проведено карантинное фитосанитарное обеззараживание заражённых фруктов методом фумигации.