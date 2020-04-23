Россельхозадзор проверил 24,5 тыс. тонн экзотических фруктов

С января 2020 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проведен карантинный фитосанитарный контроль около 24,5 тыс. тонн экзотических фруктов. Более 800 партий свежих плодов поступили на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области из девяти стран мира.

С начала года на подконтрольную Управлению Россельхознадзора территорию поступило около 4 тыс. тонн авокадо из Колумбии, Израиля, Перу, Чили и ЮАР. Свежие ананасы, общий объём которых составил более 12 тыс. тонн, прибыли из Коста-Рики, Панамы и Эквадора. Более 8 тыс. тонн плодов манго – из Бразилии, Коста-Рики, Перу и ЮАР.

После успешного прохождения карантинного фитосанитарного контроля экзотические плоды отправились на прилавки страны.