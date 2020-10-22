В Петербурге без масок не пустят в общественный транспорт

Начиная с 26 октября петербуржцам и гостям города, желающим воспользоваться общественным транспортом и при этом не имеющим на себе маски, может быть отказано в проезде, оповестили в комитете по транспорту Петербурга.

Водителей и кондукторов автобусов, трамваев и троллейбусов аналогично обяжут использовать во время работы средства индивидуальной защиты. Соответствующее предписание выдано и водителям такси.

Кроме того, в комтрансе сообщили, что с 26 числа будет увеличено количество полицейский рейдов в общественном транспорте для выявления пассажиров без средств индивидуальной защиты. Проверки коснутся также такси.