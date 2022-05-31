Парковки для электросамокатов сделают платными?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице могут организовать платные парковки для электросамокатов. Данный вопрос обсуждался на встрече депутатов и представителей шеринговых сервисов.

Сегодня в Северной столице насчитывается более 25 тыс. самокатов, которые можно взять напрокат. Причем летом этого года данное количество может вырасти до 30 тыс. В сложившейся ситуации возникает необходимость создания специальных парковочных зон. Причем платить это нужно будет самим сервисам.

Однако существуют проблемы с точки зрения законодательства. Электросамокат до сих не отнесен к дорожному транспорту. Этот момент не зафиксирован в законе. Поэтому необходимы соответствующие поправки на федеральном уровне.