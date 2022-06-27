Депутаты предлагают возродить в школах обязательную начальную военную подготовку

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга прошло заседание постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности. Депутаты рекомендовали парламенту принять за основу проект постановления «Об обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину», внесенный фракцией «Единая Россия». В документе предлагается возродить в российских школах обязательную начальную военную подготовку. Это, по мнению авторов инициативы, улучшит уровень подготовки граждан призывного возраста и будет способствовать воспитанию подрастающего поколения.

В частности, на уроках физкультуры предлагается осваивать военно-прикладные виды спорта: кроссы, силовую гимнастику, преодоление полосы препятствий, элементы рукопашного боя. Практические знания должны включать знакомство с видами вооружения, изучение классификации боевых машин, оказание первой медицинской помощи. Депутаты предлагают особое внимание уделять патриотическому воспитанию школьников. Это и участие учеников в различных конкурсах с военной тематикой, и посещение экскурсий по местам боевой славы.

Комиссия поддержала проект федерального закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии коррупции», внесенный рядом депутатов Государственной Думы. Изменения носят юридико-технический характер.

Депутаты внесли инициативу об установлении на региональном уровне Дня ветеранов боевых действий. Как отметил председатель комиссии Константин Чебыкин, все необходимые документы направлены в Правительство Санкт-Петербурга и Губернатору для рассмотрения.