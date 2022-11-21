Сезон самокатов закончился

«Питерец.ру» отмечает, что с переменой погоды утратили актуальность электросамокаты. На улицах Северной столицы их стало намного меньше. Так что сезон завершается. Теперь самокаты появятся только весной.

Хотя деятельность кикшеринговых компаний ужесточили, далеко не все сервисы покинули Петербург. Сейчас в городе на Неве работают компании Whoosh и «Яндекс». Электросамокаты этих марок доступны для аренды.

Напоминаем, что регулирование в данной сфере продолжается. Осенью 2022 года в стране был принят новый закон касательно ПДД. Эти изменения коснулись и электросамокатов. Теперь их признали средствами индивидуальной мобильности. Человек, управляющий таким средством, признается пешеходом.

Такая трактовка в чем-то нелепа и алогична. Но, как говорится, имеем, что имеем…