Что с турпотоком?

«Питерец.ру» отмечает, что в сфере туризма Петербурга происходит постепенное восстановление показателей. Если брать турпоток 2022 года, то он составил 77% от допандемийного периода. Это 8 млн туристов.

В среднем приехавшие в Северную столицу туристы тратят около 40 тыс.руб. В текущем году городская казна пополнилась на 366 млрд руб. Это почти вдвое больше показателей 2021 года. Больше половины туристов приходится на внутренний поток, остальное – на иностранцев. 2/3 туристов приходится на путешественников 18-44 лет.

В Петербурге уверены, что в ближайшие годы туристический поток восстановится к допандемийному уровню. Это должно произойти к 2026 году или ранее. По крайней мере, так считают аналитики.