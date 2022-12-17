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Питерец.ру » Общество » Что с турпотоком?

Что с турпотоком?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
visit-petersburg.ru
Туристическая отрасль постепенно восстанавливается

«Питерец.ру» отмечает, что в сфере туризма Петербурга происходит постепенное восстановление показателей. Если брать турпоток 2022 года, то он составил 77% от допандемийного периода. Это 8 млн туристов.

В среднем приехавшие в Северную столицу туристы тратят около 40 тыс.руб. В текущем году городская казна пополнилась на 366 млрд руб. Это почти вдвое больше показателей 2021 года. Больше половины туристов приходится на внутренний поток, остальное – на иностранцев. 2/3 туристов приходится на путешественников 18-44 лет.

В Петербурге уверены, что в ближайшие годы туристический поток восстановится к допандемийному уровню. Это должно произойти к 2026 году или ранее. По крайней мере, так считают аналитики.

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