Кто лечится в Петербурге?

«Питерец.ру» сообщает, что медицинские туристы охотно посещаются в Северную столицу. В первую половину 2022 года эти люди пополнили городскую казну на 247 млн руб. За это время Петербург посетили 53 тыс. иностранцев. Это на 20% больше показателей этого же периода прошлого года. В основном к нам едут жители СНГ. Кроме них к нам отправляются жители Индии, Ирана, Афганистана, Бангладеша и Египта.

Еще в Петербург приезжают медицинские туристы из других регионов России. Иностранцы и наши соотечественники едут за высококвалифицированным лечением. Однако, помимо этого, Северную столицу посещают в целях профилактики и оздоровления. По итогам года в Петербурге рассчитывают достичь показателя в 111 тыс. иностранных медицинских туристов.