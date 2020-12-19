Что с турпотоком?

«Питерец.ру» сообщает, что в 2020 году в Северной столице побывало 2 млн. туристов. Это значительно меньше, нежели в 2019 году. Тогда годовой турпоток составил более 10 млн. человек. Каждый из приезжих тратил в среднем 36 тыс. руб., благодаря чему доход от туризма составил 376,8 млн. руб. В этом году данные показатели значительно уменьшились.

Естественно, что из-за пандемии коронавируса сфера туризма пострадала. Данной отрасли был нанесен серьезный удар, от которого она может оправиться в течение 2-4 лет. По крайней мере, так считают некоторые эксперты.

Однако многое будет зависеть от дальнейшей ситуации с коронавирусом. Туристический потенциал Петербурга не вызывает сомнений. Вопрос в том, когда будут сняты все ограничения.