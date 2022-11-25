Ожидаем туристов из Ирана

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице ожидается приток туристов из Ирана. В городе на Неве надеются, что из этой азиатской страны будут прилетать по 2 тыс. человек в неделю. Изменения могут произойти весной 2023 года.

В настоящий момент ведутся переговоры с авиакомпаниями. Речь идет об организации 6 рейсов в неделю. Если люди из Ирана смогут летать в Петербург, число туристов из этой страны заметно увеличится.

В Петербурге сейчас делают все возможное, чтобы вернуть туристическую отрасль к показателям до пандемии. Здесь необходимо проделать серьезную работу. Вернуть турпоток к прежнему уровню надеются к 2026 году.

Петербург обладает туристической привлекательностью. Сюда охотно приезжают россияне и иностранцы. Но ситуация усложняется международной обстановкой.