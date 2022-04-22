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Питерец.ру » Общество » Сколько будет туристов?

Сколько будет туристов?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ria.ru
Какое количество туристов посетит Петербург в этом году?

Петербург – одно из самых привлекательных туристических направлений Европы. Сейчас поток европейских туристов прекратился, что обусловлено известными причинами. Однако город на Неве по-прежнему посещают многие люди. В Северную столицу РФ приезжают соотечественники и жители других стран.

«Питерец.ру» отмечает, что существуют разные прогнозы относительно количества туристов в 2022 году. В городском туристическом комитете считают, что Петербург посетят более 5 млн человек. Согласно более оптимистичному сценарию, в городе побывают более 6 млн туристов. Возможен и вариант, при котором эта цифра окажется в пределах 3-5 млн человек. При власти больше склоняются к сценарию с 5 млн.

Безусловно, сейчас никто не знает, как будут разворачиваться события. Многое будет зависеть от политической обстановки, экономики, ситуации с коронавирусом.

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